Nel mondo del calcio, nonostante la notizia non sia propriamente positiva, per usare un eufemismo, le tensioni ed i momenti di rabbia incontenibile da parte dei tifosi sono spesso frequenti. Questo porta la situazione ad essere tesa in maniera costante e rende anche un motivo di preoccupazione la decisione di andare allo stadio. Un luogo che, invece, dovrebbe essere ambiente di crescita personale per bambini e ragazzi. Che lì potrebbero trarre degli spunti di sano sport. L’ultimo episodio è stato davvero una brutta pagina per tutto il movimento: la gara è stata sospesa dal momento che la tensione è arrivata alle stelle sugli spalti.

Tensione alle stelle sugli spalti durante il match

La sfida tra il Lecco e la Ternana, infatti, è stata sospesa nel primo tempo proprio per quanto accaduto sugli spalti. I tifosi di casa, infatti, si sono resi protagonisti di un lancio incredibile di fumogeni. Il direttore di gara ha dovuto decidere per la sospensione per circa 7 minuti, dando il tempo all’effetto dei fumogeni di svanire e di ripristinare il livello di visibilità necessario. La gara è poi ripresa. Si è conclusa per 3-2 per gli ospiti.

Lecco-Ternana, gara sospesa: cosa è accaduto

La stagione per il Lecco fino a questo momento è stata molto delicata, dal momento che i lombardi sono penultimi in classifica con soli 16 punti, con alle spalle il solo FeralpiSalò. I tifosi si aspettavano ben altro rendimento, soprattutto visto che il livello della rosa messa in piedi è davvero importante. Contro la Ternana è arrivata l’ennesima dimostrazione di debolezza: in vantaggio a fine primo tempo per 2-0, il Lecco è stato superato per 3-2. L’episodio in questione è stato sconcertante ed ovviamente si tratta di una situazione difficile da gestire anche per tutte le parti in causa, dalla proprietà ai calciatori.