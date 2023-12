Mondiale per club, il Napoli esulta: la notizia sorprendente

Il Napoli continua a risalire in ottica classifica strappando anche il pass agli ottavi di Champions League: ecco la verità sorprendente

Una nuova edizione da vivere appassionatamente per il Mondiale per club: il Napoli torna a sperare con la possibile partecipazione, ecco il duello a distanza.

Mondiale per club, i tifosi esultano: ecco la verità

Il Mondiale per club avrà una nuova edizione davvero caratteristiche con le regole del Consiglio FIFA, confermando il ranking UEFA per decretare le compagini che parteciperanno. Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà un duello a distanza tra Napoli e Juventus. Al momento i bianconeri hanno 47 punti, mentre il Napoli è fermo a 41. Ora la compagine partenopea dovrà aspettare i quarti visto che gli ottavi possono dare al massimo 5 punti. Il Mondiale per club si giocherà da metà giugno a metà luglio 2025 con una nuova edizione davvero entusiasmante tutta da vivere.