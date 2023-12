Napoli, tifosi furiosi con De Laurentiis: il motivo questa volta spiazza

I tifosi stanno criticando con forza Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore: il motivo non sono i risultati o il calciomercato, e questa volta spiazza

La scorsa primavera il calcio italiano si è colorato tutto di azzurro per celebrare la vittoria dello scudetto del Napoli, il terzo della storia. È stato sicuramente un punto d’arrivo per la presidenza di Aurelio De Laurentiis, che per anni ha coltivato il sogno del primo posto in Serie A, ma da allora qualcosa si è inceppato.

Rudi Garcia è stata una scelta sbagliata, a conti fatti, e anche Walter Mazzarri, pur con qualche acuto in più, non sta riuscendo a riportare i campani a essere la squadra schiacciasassi di qualche mese fa. Le critiche da parte dei tifosi verso il loro numero uno non mancano, quindi, per la gestione del patrimonio tecnico partenopeo e anche per diverse scelte sbagliate sul calciomercato. Stavolta, però, nessuno dei due fattori ha condizionato i malumori della piazza, ma parole poco lusinghiere nei confronti di Claudio Ranieri.

In occasione della Biennale di Venezia, De Laurentiis si è lasciato andare una battuta nei confronti del tecnico del Cagliari: “Arriva il Cagliari di Ranieri, che fu molto fortunato lo scorso anno con un gol al novantesimo contro il Bari valso la Serie A”. Ha prevalso, insomma, la delusione per la mancata promozione dei pugliesi, ma i tifosi non l’hanno presa tanto bene.

De Laurentiis nel mirino dei tifosi: caos social dopo le parole su Ranieri

Napoli ha grande rispetto per Sir. Claudio e l’ha dimostrato per anni, nonostante le esperienze in dirette rivali del mister come Juve, Inter e Roma, oltre a quelle all’estero.

Molti supporters del Napoli hanno utilizzato i social per manifestare il loro fastidio nei confronti del presidente. Le hanno lette come parole cariche di rancore per l’allenatore, inopportune di fronte a una persona dalla grande eleganza e sportività che ha scritto la storia del calcio italiano, e sta emozionando anche alla guida dei sardi. In molti hanno sottolineato che “Ranieri è un signore” e non poteva permettersi di parlare con lui in questi termini, minimizzando per giunta i suoi successi sportivi.

Ora sarà il campo a dare le sue sentenze e, a prescindere dai rapporti con l’allenatore, il Napoli ha tutta l’intenzione di tornare alla vittoria in Serie A, dopo le sconfitte contro Inter e Juve.