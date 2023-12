Non solo Zielinski: Giuntoli ne vuole un altro

Cristiano Giuntoli pare interessato anche a un altro gioiello del Napoli oltre a Zielinski: ora i tifosi partenopei temono di perderlo

Cristiano Giuntoli sta sondando con grande attenzione il mercato per individuare il profilo giusto da regalare a Massimiliano Allegri già a gennaio. Il Football Director bianconero vuole rinforzare soprattutto il centrocampo e in queste ultime settimane sono trapelati diversi possibili obiettivi. Tuttavia Giuntoli non è al lavoro soltanto per provare a migliorare la rosa in questa finestra di mercato invernale.

Ma Giuntoli non è al lavoro soltanto per provare a migliorare la rosa in questa finestra di mercato invernale. L’ex ds di Napoli e Carpi è concentrato anche sui rinforzi per la prossima stagione e segue con attenzione alcuni giocatori che potrebbero liberarsi a basso costo o addirittura a zero.

Tra questi c’è Piotr Zielinski, dato che il centrocampista polacco – in scadenza nel 2024 con il Napoli – non sembra intenzionato a rinnovare con il club del presidente De Laurentiis: su di lui c’è anche l’Inter ma la Juve vuole provarci fino alla fine.

Non è tutto, perché stando alle ultime indiscrezioni sembra che la Juve abbia messo gli occhi anche su un’altra colonna del Napoli di Mazzarri.

L’agente sportivo Paolo Palermo ha infatti rivelato ai microfoni di Radio CRC che Giuntoli tenterà presto l’assalto anche per Zambo Anguissa.

Giuntoli ne vuole un altro: si prende anche lui dal Napoli

Per Palermo molto presto la situazione riguardante il 28enne camerunese diventerà un “mezzo problema” per il Napoli: l’agente sportivo ammette di aver ricevuto una soffiata sul corteggiamento della Juve per il giocatore. Zambo Anguissa ha un contratto con il Napoli fino al 2025, pertanto la Juventus dovrà accontentare le richieste economiche di De Laurentiis se vorrà davvero portare il centrocampista della Nazionale camerunese a Torino.

Dato che il prezzo di mercato del giocatore è molto alto, Niccolò Ceccarini – direttore di Tuttomercatoweb – ritiene invece che la Juve non affonderà il colpo perché deve guardare molto attentamente al bilancio: i bianconeri, per Ceccarini, si orienteranno su altri obiettivi.

Anguissa è arrivato al Napoli nell’estate 2021 grazie a una splendida operazione di mercato messa a segno dall’allora ds Giuntoli, che lo strappò al Fulham con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Quella attuale è la sua terza stagione in azzurro: con i partenopei ha totalizzato finora 92 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno 5 reti e diventando rapidamente uno dei pilastri di quel Napoli che lo scorso anno ha dominato la Serie A conquistando il terzo scudetto della sua storia.