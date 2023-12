Affare Osimhen: si chiude a 130 milioni

Victor Osimhen sembra essere pronto a rinnovare con il Napoli per poi magari durante il calciomercato dire addio. Affare da 130 milioni di euro.

Osimhen si sta riprendendo il Napoli e questo apre le possibilità di un suo addio durante il calciomercato estivo. E’ una possibilità molto importante e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il rinnovo è davvero vicino, ma durante il calciomercato estivo potrebbe dire addio e l’affare dovrebbe concludersi per 130 milioni di euro. Vedremo se alla fine ci sarà il via libera oppure no.

Calciomercato: Osimhen dice addio al Napoli, le cifre dell’affare

Il Napoli spinge per il rinnovo di Osimhen. Secondo quanto riferito da Il Mattino, l’accordo tra calciatore e partenopei è davvero ad un passo. Le ultime notizie parlano di un’intesa per 10 milioni di euro. Si tratta di una cifra molto importante e che sembra sforare un po’ dalla strategia contenimento spese decisa da ADL. Questo, però, potrebbe non garantire la permanenza anche la prossima stagione visto che c’è un dettaglio nell’accordo non assolutamente trascurabile.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel rinnovo di Osimhen c’è una clausola rescissoria da 130 milioni di euro valida solamente per l’estero. Una cifra che potrebbe invogliare squadre inglesi come Chelsea, Manchester United, Arsenal o lo stesso City a sondare il terreno con il calciatore per arrivare alla fumata bianca. Si tratta di una situazione da monitorare nelle prossime settimane visto che il tempo è ancora lungo.

Vedremo cosa succederà e se ci sarà il tanto atteso via libera. Osimhen è pronto a dire addio per iniziare una nuova esperienza e magari ambire a traguardi. Non ci resta che aspettare per capire cosa succederà e chi la spunterà per un calciatore che ha voglia di sognare in grande e ottenere successi.

Mercato: la Premier League tenta Osimhen

Osimhen è tentato dalla Premier League e il calciomercato estivo potrebbe essere l’occasione giusta. C’è una clausola rescissoria da 130 milioni di euro nel suo nuovo contratto e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio un quadro più chiaro. Di certo si tratta di un qualcosa che avrà degli aggiornamenti importanti in futuro.