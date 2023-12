Resta Osimhen e addio Kvara: pronta offerta da capogiro

Il Napoli potrebbe dire addio a Khvicha Kvaratskhelia e trattenere Victor Osimhen: pronta un’offerta da capogiro per l’attaccante georgiano

Il Napoli adesso ha bisogno di certezze. E le certezze maggiori della squadra guidata da Walter Mazzarri sono sicuramente Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, ossia due tra i protagonisti assoluti della meravigliosa cavalcata Scudetto. Entrambe le pedine in argomento presentano doti fuori dal comune. In questa stagione stanno rendendo meno, ma il loro talento non di discute.

Ragion per cui non è assolutamente detto che rimarranno in quel di Castel Volturno in futuro. Osimhen, dal canto suo, dovrebbe rinnovare a breve il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, col patron Aurelio De Laurentiis che gli garantirà un ricco stipendio da 10 milioni di euro netti all’anno più bonus.

Il numero uno del club campano, dunque, intende mettere in atto uno sforzo importante dal punto di vista economico, ma potrebbe ugualmente non bastare. D’altronde, il bomber nigeriano ha voglia di sperimentare le proprie abilità in un contesto più prestigioso, che possa permettergli di consacrarsi definitivamente a livelli elevati nel calcio che conta. Il Napoli ormai gli sta stretto e vale un po’ lo stesso discorso anche per Kvaratskhelia.

Ad ogni modo, la società partenopea cercherà di non perderli tutti e due nella prossima sessione estiva di calciomercato. Se ad esempio gli azzurri dovessero cedere l’attaccante georgiano, a quel punto magari Osimhen – fresco vincitore del Pallone d’Oro africano 2023 – potrebbe anche rimanere a Napoli per un’altra annata sportiva, prima di levare le tende anche lui.

Sarebbe pure un segno di riconoscenza nei confronti del club campano, che lo ha aiutato molto finora nel suo percorso di crescita. Qui una domanda sorge spontanea: dove proseguirebbe la carriera di Kvaratskhelia? Ebbene l’esterno classe 2001 stuzzica non poco la fantasia del Paris Saint Germain targato Luis Enrique.

Calciomercato Napoli, il Paris Saint Germain fa sul serio per Kvaratskhelia: pronta la super offerta

Soprattutto in caso di addio di Kylian Mbappe, il cui rinnovo appare in bilico, i parigini si tufferebbero proprio sul gioiello di casa Napoli. Ovviamente la richiesta di De Laurentiis è assai elevata, però sappiamo che per il club transalpino il denaro non rappresenta un ostacolo insormontabile, anzi.

Tant’è che il presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe pronto a piazzare sul piatto la bellezza di 120 milioni di euro per il cartellino di Kvaratskhelia. Di fronte ad una cifra di tale portata diventerebbe assai difficile rifiutare e andare avanti. Tra l’altro, la somma in argomento permetterebbe agli azzurri di rinforzare più facilmente la rosa a disposizione, al fine di tornare subito ad essere competitivi al vertice della classifica di Serie A.

In Italia oggi non esistono gli incedibili, poiché le big di Serie A non sono in grado di competere economicamente con quelle straniere. Il sacrificio è indispensabile, ma quando si chiude una porta poi si può aprire un portone. Lo stesso Napoli insegna.