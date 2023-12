“Tokyo”, lo scatto è bollente: Instagram in tilt

Ursula Corberò, che tutto il mondo conosce come ‘Tokyo’, colpisce ancora: ennesimo scatto pazzesco su Instagram

La sua carriera da attrice cinematografica, televisiva e teatrale, in Spagna, era in corso già da diversi anni, fin da giovanissima. Ma nel 2017 per lei è arrivata la fama internazionale a grandissimi livelli, grazie a La Casa di Carta su Netflix. La serie evento della banda di rapinatori orchestrata dal ‘professore’ è stata, nelle sue varie stagioni, un successo clamoroso. Cui ha contribuito in larga parte lei, la rapinatrice dal nome in codice ‘Tokyo‘: la splendida Ursula Corberò.

La sua voce narrante ha accompagnato tutte le stagioni della serie e il suo personaggio è stato di certo uno dei più riusciti, facendole guadagnare milioni di ammiratori. Bellezza mozzafiato dalle movenze sinuose e provocanti, con un contrasto notevole tra l’aria angelica e magnetica e un carattere forte e guerriero. La sua interpretazione della rapinatrice Silene Oliveira le ha garantito non solo un pubblico affezionatissimo, ma anche riconoscimenti in serie. E come prevedibile, da allora la sua carriera sta andando davvero a gonfie vele.

I numeri parlano chiaro e oggi la 34enne iberica è una delle bellezze più acclamate al mondo su Instagram, con un seguito da oltre 21 milioni e mezzo di followers, che a distanza di tempo continuano a restare costantemente aggiornati sulla sua vita. Ursula condivide scatti legati al suo lavoro e ai suoi impegni fuori dal set, ma anche momenti insieme alla sua dolce metà, il fidanzato Chino Diarin, con cui sta insieme ormai da oltre sette anni.

Ursula Corberò in posa alla finestra, più provocante che mai: visione vietata ai deboli di cuore

Anche fuori dal set, Ursula continua a ballare tra momenti di dolcezza e tenerezza ad altri dalla sensualità incontenibile e super provocante. Uno degli ultimi scatti, da questo punto di vista, è forse uno dei più clamorosi mai visti.

L’aura seducente di Ursula è tale che lei non ha nemmeno bisogno di scoprirsi più di tanto. Le basta mettersi in posa alla finestra di un albergo di New York con un lungo abito nero e con una espressione difficilmente descrivibile, ma che di certo accende in un attimo la passione e la fantasia di tutto il pubblico. I like e i commenti giungono all’impazzata come al solito, se c’è qualcosa che di sicuro Tokyo ha rubato a tutti è il nostro cuore.