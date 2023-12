Cajuste nell’affare: sorpresa Napoli, Juve e Milan ko

Il giocatore acquistato in estate dal Reims potrebbe finire in uno scambio: Cajuste più soldi porterebbero a Napoli il bomber per il dopo Osimhen

Non è un mistero che Jens Cajuste fin qui non abbia lasciato una traccia indelebile nella sua esperienza al Napoli. Il 24enne centrocampista svedese ci mette tanta buona volontà ed è riuscito a limare anche qualche imperfezione vista all’inizio della stagione, ma per essere titolare ci vuole ben altro.

Ciò nonostante, anche con Walter Mazzarri continua a rientrare spesso nei cinque cambi da svolgere in ogni partita.

Il centrocampista ex Reims non gioca una partita per intero da due mesi esatti, da quando cioè il Napoli batté il Verona in trasferta per 3-1.

Per Cajuste fu anche l’unica gara stagionale nella quale venne impiegato dall’inizio alla fine, mentre in tutte le altre circostanze ha quasi sempre dovuto accontentarsi di scampoli di partita.

Allora non c’è da sorprendersi se il nome del ragazzo possa essere inserito all’interno di qualche trattativa di calciomercato.

In Francia si sta parlando proprio di questo, con Cajuste che andrebbe a fare da contropartita tecnica alla quale aggiungere anche un bel po’ di soldi per consentire al Napoli di concludere un colpo in tutto e per tutto simile a quello che portò Victor Osimhen a vestire la maglia azzurra.

Cajuste e soldi per il bomber, il possibile affare per il Napoli

Si parla da tempo di un avvicendamento in attacco per i partenopei, con Osimhen che potrebbe essere ceduto per una cifra record di almeno 100 milioni di euro. Il discorso in essere tra la dirigenza azzurra ed il procuratore di Osimhen, Roberto Calenda, avrebbe uno scopo ben preciso.

Dal momento che Osimhen andrà in scadenza a giugno del 2025 potrebbe profilarsi un rischio grosso per il Napoli. Ovvero quello di avere la certezza di perdere il giocatore a parametro zero già nel corso della scorsa estate.

Senza rinnovo l’attaccante sarà libero di accordarsi già a gennaio 2025 con un club di sua scelta, e senza che Aurelio De Laurentiis incassi un euro dal suo addio.

Oppure la società potrebbe essere costretta a vendere il suo bomber principe ad un prezzo inferiore rispetto a quelle che sono le aspettative. In ogni caso ci sarebbe un danno per il club, che un prolungamento anche solo di una stagione però scongiurerebbe.

Il posto di Osimhen verrebbe preso da Jonathan David, possente bomber canadese dal fisico da corazziere. La punta potrebbe approdare in Campania in cambio di Cajuste e di una quarantina di milioni, sempre dal Lille. Proprio come fu per l’attuale numero 9 azzurro.

David è seguito anche da Juventus e Milan, ma il Napoli può godere di un ottimo rapporto con il sodalizio francese e questa ipotesi di mercato potrebbe verificarsi nel corso della prossima estate.