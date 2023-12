Napoli: rinforzo a centrocampo, c’è il sì del giocatore

Il Napoli è al lavoro per un rinforzo importante a centrocampo magari già durante il calciomercato invernale. E un giocatore è pronto a dire sì.

Rinforzare la squadra per centrare il quarto posto e provare a fare bene in Champions League. E’ questo l’obiettivo chiaro in casa Napoli e a gennaio potrebbero esserci delle novità molto importanti.

In particolare, il Napoli durante il calciomercato invernale potrebbe puntare su un rinforzo a centrocampo e c’è già il sì del calciatore. Ora la palla passa direttamente a Mazzarri e alla stessa dirigenza partenopea, chiamata a decidere se accettare oppure no la proposta del giocatore.

Calciomercato Napoli: rinforzo a centrocampo, ecco chi arriva

Il Napoli ha bisogno di qualche giocatore a centrocampo soprattutto se ci dovessero essere partenze. Sono diversi i giocatori indiziati per lasciare la squadra di Mazzarri e l’infortunio di Elmas potrebbe addirittura portare i partenopei a chiudere la trattativa in davvero poco tempo. Diciamo che per il momento sono in corso le riflessioni e, quindi, bisogna attendere ancora un po’ per avere delle idee più chiare, ma se il profilo convincerà allora l’offerta è destinata ad arrivare in davvero poco tempo.

In particolare, come riportato da TuttoNapoli, l’agente di Mamadou Coulibaly in un’intervista radiofonica ha sottolineato come il centrocampista può essere un’idea per il Napoli in caso di un vice-Anguissa. Una proposta che potrebbe essere accolta direttamente da Meluso anche se, almeno per il momento, i piani sembrano essere altri. Naturalmente sono in corso le riflessioni e a questo punto non possiamo escludere nulla.

La speranza del calciatore, come detto prima, è quella di poter arrivare all’accordo per magari intraprendere una esperienza diversa e più importante di quella di Palermo. Ma bisognerà convincere Mazzarri, che in quel ruolo potrebbe decidere di chiedere un giocatore di maggiore esperienza per sognare in grande.

Mercato Napoli: Coulibaly si offre

Mamadou Coulibaly è uno dei possibili rinforzi del Napoli in questo calciomercato. Si tratta di un nome che potrebbe essere un’idea low-cost per il club partenopeo e, quindi, non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure no.