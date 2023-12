Cessione Napoli, il club ha deciso: è lotta a due

Si profila un addio che potrebbe concretizzarsi presto, con una cessione per il Napoli che più che mai appare scontata. Ecco tutti i dettagli

Una cessione in casa Napoli potrebbe avere luogo già durante il calciomercato di gennaio. Se di sicuro il club qualcosa farà in entrata, viene dato per scontato però anche qualche movimento in uscita. E c’è un nome che figura nella lista delle possibili uscite.

La cessione potrebbe fruttare al Napoli una cifra compresa fra i 5 e gli 8 milioni di euro, non male per un elemento che si è sempre mostrato volitivo ma che purtroppo non è riuscito a sfondare.

Con Luciano Spalletti, nell’anno dello scudetto, allo stesso modo lo spazio era stato molto esiguo per lui. Tanta panchina e qualche scampolo di partita ogni tanto.

Tanto vale allora tentare di trovare miglior sorte da qualche altra parte, pure perché parliamo di un profilo con mercato.

Già a gennaio del 2023 sembrava potesse andare a buon fine un trasferimento in prestito, ma il diretto interessato disse di no. Nell’anno dello scudetto sarebbe stato da pazzi lasciare quel gruppo vincente. Le cose però adesso sono cambiate.

Dal momento che permangono certe difficoltà e che neppure Walter Mazzarri sembra vederlo, questa volta ci potrebbe essere un addio tale da chiudere una esperienza che con il Napoli era iniziata nell’ormai lontano 2017. Ma che da allora aveva visto il calciatore in questione andare per quattro volte in prestito.

Stiamo parlando di Alessio Zerbin, che in azzurro giunse giovanissimo e con tantissime aspettative. Ma che in Campania ha sempre giocato fuori ruolo, adattandosi addirittura a fare il terzino, sia a destra che a sinistra.

Il 24enne talento mancino originario di Novara è però un esterno offensivo ed all’occorrenza anche una seconda punta.

Nel periodo di emergenza in cui il Napoli non ha avuto terzini sinistri sembrava che lui potesse tornare utile alla causa e farsi trovare pronto. Invece Mazzarri ha preferito adattare a volte Natan, a volte Juan Jesus come cursore laterale di difesa.

Calciomercato Napoli, Zerbin verso la partenza a titolo definitivo

Zerbin resta sistematicamente seduto in panchina, perdendo anni importanti in cui potrebbe giocare con continuità. Le qualità per fare bene in Serie A il ragazzo le possiede. Il Bologna lo avrebbe voluto un anno fa ma lui disse di no per coronare il sogno di vincere lo scudetto, cosa più che comprensibile.

Ora invece le maggiori indiziate ad accoglierlo sarebbero Udinese e Sassuolo. Ma niente prestito: il Napoli sarebbe propenso a cedere il calciatore solamente a titolo definitivo.

Il contratto del giovane scade a giugno del 2027 e sarebbe un peccato vederlo impiegato con il contagocce da qui ad allora. La soluzione migliore per tutti a questo punto sarebbe proprio l’addio.