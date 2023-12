Chelsea, a gennaio sarà rivoluzione: Osimhen obiettivo numero uno

La squadra inglese è in crisi nera di risultati e punta su acquisti altisonanti per riemergere. I soldi al Chelsea non mancano ed Osimhen potrebbe fare al caso dei Blues.

Non è un mistero che Victor Osimhen piaccia a diversi top club in Europa, anche se il prezzo che Aurelio De Laurentiis esige per la sua cessione è molto alto. La richiesta fatta al Bayern Monaco in estate era stata di circa 150 milioni, soldi che il club tedesco aveva seccamente affermato di non volere spendere.

I gol garantiti da Osimhen, quando al top della forma, possono però portare tanti punti in campionato ed il passaggio del turno nelle competizioni che prevedono l’eliminazione diretta.

Il contratto del nigeriano con il club partenopeo è in scadenza a giugno del 2025 ed il Napoli si è attivato allo scopo di evitare brutte sorprese.

Brutte sorprese che possono essere rappresentate o da una cessione da attuare per forza di cose entro l’estate prossima, ma ad un prezzo inferiore rispetto a quanto De Laurentiis vorrebbe ottenere, o peggio ancora dal perdere il calciatore a parametro zero.

Senza prolungamento di contratto è proprio quello che potrebbe accadere, ma Roberto Calenda, agente di Osimhen, è ben disposto a fare si che queste eventualità non accadano. Sia una permanenza che una separazione avranno luogo con reciproca soddisfazione della società e del giocatore. Su cui è comunque concreto l’interessamento da parte del Chelsea.

Osimhen, il Chelsea pronto a fare all-in

La squadra inglese sta vivendo un periodo davvero brutto, con il cambio di proprietà che ha concluso l’era Abramovic dopo 19 anni e diversi trofei vinti. Ora il Chelsea è nelle mani del facoltoso Tedd Boehly, il quale in in quasi due anni ha investito centinaia di milioni di euro ma dando la sensazione di avere buttato tutti quei soldi.

Da quando c’è lui, i Blues ora allenati da Pochettino vanno malissimo. Attualmente si trovano a metà classifica in Premier League, con la zona Europa già lontanissima. Eppure la dirigenza londinese continua ad investire ed Osimhen sarebbe entrato nel mirino in vista forse anche del mercato di gennaio.

Di certo in casa Chelsea avrà luogo una sorta di epurazione nel corso della campagna trasferimenti invernale. Questo permetterà alla compagine d’Oltremanica di potere racimolare ulteriori fondi da destinare agli acquisti.

In presenza di una offerta di quelle che sarebbe da pazzi rifiutare, anche Aurelio De Laurentiis potrebbe accettare di fare partire il suo bomber principe, confidando sul fatto che Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori possano sostituirlo al meglio.