Doppia firma, il Napoli si scatena: l’annuncio infiamma i tifosi

Il Napoli è vicinissimo a una doppia firma clamorosa: i tifosi pregustano un colpo fondamentale per il futuro. Lo fa capire il ds Meluso

Dopo un inizio di stagione molto complicato, il Napoli sta provando a rimettersi in corsa. I primi mesi con Rudi Garcia in panchina sono stati difficili, la squadra ha perso identità e terreno in classifica. Walter Mazzarri è arrivato in panchina con l’obiettivo di salvare il salvabile, anche se per lo scudetto forse è ormai troppo tardi.

Tuttavia, il nuovo allenatore ha centrato gli ottavi di Champions League, e la squadra sembra comunque poter competere per entrare nelle prime quattro.

Resta l’amaro in bocca nel vedere una squadra molto forte, che nella scorsa stagione ha dominato il campionato, perdere così tanto terreno e fare fatica. Ma, evidentemente, come tanti addetti ai lavori spiegano, ogni annata è diversa.

Però non c’è solo il fronte del campo sul quale squadra e società sono concentrate: si lavora anche al futuro, e in particolare su dei delicati rinnovi di contratto che possono essere molto importanti.

Ne ha parlato prima della partita contro il Cagliari il ds azzurro Mauro Meluso, tirando in ballo due nomi pesanti: quelli di Zielinski e Osimhen.

Sono i due calciatori più chiacchierati, in particolare il nigeriano. Per quanto riguarda il suo rinnovo, se ne parla addirittura dalla scorsa estate, quando il presidente De Laurentiis dichiarò apertamente che “Osimhen deve rinnovare, infatti abbiamo già un accordo di massima”.

Questo prolungamento, però, non si è mai visto. Tanti incontri andati a vuoto, più alcune dichiarazioni in questi mesi che hanno spiazzato i tifosi.

Poi il presidente ha rilanciato, e nei giorni scorsi ha detto addirittura che “Siamo alle firme”. Anche in questo caso i tifosi fremono, nonostante sembri che questo rinnovo non sarà altro che un rinnovo-ponte di appena un anno, che servirà più che altro a cedere il calciatore (in caso di offerte) la prossima estate a una cifra altissima garantita dalla clausola rescissoria.

Doppio rinnovo clamoroso per il Napoli: il ds Meluso fa sognare i tifosi

Si resta in attesa, quindi, ma anche per Piotr Zielinski il discorso è analogo: in questo caso il problema è più pressante, perché il centrocampista polacco è in scadenza il prossimo giugno. Sembra destinato all’addio, ma come ha spiegato il ds Meluso, anche per lui si tratta per il rinnovo.

Nel caso arriverebbe anche la sua firma, oltre quella di Osimhen, per il Napoli sarebbe un doppio colpo molto importante, anche perché si assicurerebbe un valore notevole per due giocatori importanti, che potrebbe vendere cifre altissime.

Come Meluso ha spiegato, la società lavora “sotto traccia”, anche se De Laurentiis ha pubblicamente e apertamente parlato di rinnovo a un passo per il nigeriano. “Escono molte cose perché si deve parlare com’è giusto che sia, ma lavoriamo con molta riservatezza. Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà”.

I tifosi sperano che questi due annunci possano davvero arrivare presto, magari entro la fine dell’anno.