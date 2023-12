Incubo retrocessione, l’esonero è UFFICIALE: salta un’altra panchina

La società ha deciso di esonerare il tecnico dopo la brutta sconfitta interna che avvicina il club alla retrocessione

La prima parte di stagione è quasi del tutto andata, con alcune situazioni che stanno già iniziando a farsi scottanti. Specie quelli dei club coinvoli nella lotta per mantenere la categoria.

È il caso questo del Siviglia che, nonostante abbia partecipato all’ultima fase a gironi di Champions League dove ha chiuso all’ultimo posto, si trova in un momento difficilissimo in Liga.

Come nella passata stagione, gli andalusi stanno deludendo sotto tutti i punti di vista e pure quest’anno si ritrovano a dover lottare per la salvezza anziché per traguardi europei.

I tifosi stanno iniziando a temere molto la retrocessione, anche perché la loro squadra non dà segno di voler reagire.

Nell’ultimo turno di Liga è arrivata una pesante sconfitta interna contro il Getafe, impostosi con un secco 3-0 al Pizjuan.

Un bruttissimo flop casalingo per il Siviglia che resta impantanato al sedicesimo posto con 13 punti gli stessi di Celta Vigo e Cadice, con la zona rossa ormai ad un passo.

La società andalusa, però, non vuole più restare a guardare ed ha deciso così di esonerare il proprio tecnico Diego Alonso con l’intento di dare una scossa a tutto l’ambiente.

Negli ultimi anni, sebbene siano arrivati successi europei importanti come la vittoria dell’Europa League nella passata stagione, il Siviglia sta facendo una fatica immane in Liga.

Ogni anno, però, le cose si fanno sempre più complicate e dopo la salvezza ottenuta a bruciapelo lo scorso anno grazie al miracolo di Mendilibar, in quest’ultimo la situazione sta iniziando a farsi disperata.

Siviglia, l’incubo continua: esonerato anche Diego Alonso

Dopo aver esonerato proprio Mendilibar, il club andaluso si era affidato a Diego Alonso sperando che potesse dare qualcosa in più alla squadra, ma così non è stato. Arrivato lo scorso ottobre, il tecnico uruguaiano ha ottenuto appena 2 vittorie in 14 partite e nell’ultimo turno di Liga ha subito un pesante 3-0 interno contro il Getafe che gli è stato fatale.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Siviglia ha annunciato l’esonero di Alonso che, probabilmente, verrà dimenticato molto presto da quelle parti.

Il tecnico uruguaiano era stato confermato già più volte dalla società andalusa, ma la brutta sconfitta contro gli Azulones è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L’incubo retrocessione è sempre più vicino e per chiunque decida di sedersi sulla panchina andalusa sarà difficile far svoltare le cose.

Nel prossimo turno prima della sosta natalizia, il Siviglia sarà di scena sul campo del Granada penultimo in classifica e per gli andalusi l’incontro si preannuncia una vera e propria finale, con una nuova sconfitta che potrebbe essere fatale anche a livello mentale.