Juve, Giuntoli vuole fregare De Laurentiis: il rifiuto è nettissimo

Bianconeri all’assalto di un big del Napoli, i soldi in ballo sarebbero tanti e la Juve starebbe mostrando grande insistenza per questo titolare inamovibile

La Juve starebbe pensando ad uno ‘scippo’ ai danni del Napoli. Da più parti si parla infatti di un interesse da parte dei bianconeri per quello che è un titolare imprescindibile della squadra azzurra. E l’artefice di tutto sarebbe Cristiano Giuntoli.

L’ex direttore sportivo del Napoli, oggi responsabile dell’area tecnica proprio della Juventus, aveva portato questo elemento all’ombra del Vesuvio con una operazione da applausi. Ad un costo decisamente basso, e dopo avere pescato il giocatore in questione da una squadra di modesta caratura.

Da quando il calciatore che la Juve vorrebbe ora soffiare il Napoli veste la maglia azzurra, il suo rendimento è stato elevatissimo. Quando lui è mancato, la cosa ha pesato molto in negativo nel novero di quello che è il gioco della squadra campione d’Italia.

Non si tratterebbe neanche del primo sgarbo che la Juve farebbe ai partenopei. Quanto avvenne con Gonzalo Higuain – seppure a peso d’oro, con 91 milioni di euro incassati da Aurelio De Laurentiis – rimane nella memoria di tutti i tifosi napoletani.

Il giocatore in questione è André-Frank Zambo Anguissa. Il 28enne camerunense – che tra gennaio e febbraio sarà via a causa della Coppa d’Africa – è certamente tra i centrocampisti più forti a disposizione del Napoli. Il suo apporto tanto in fase difensiva quanto in quella di costruzione del gioco è innegabile e quando l’ex di Villarreal e Fulham non c’è, si sente.

Juventus, Anguissa nel mirino di Giuntoli

È interessante analizzare quella che è la situazione contrattuale del calciatore, che attualmente è legata al Napoli da un accordo con scadenza a giugno del 2025 . C’è però una opzione per un rinnovo biennale che allungherebbe tale cadenze a giugno del 2027. Ed Anguissa in azzurro sta benissimo, così come la sua famiglia.

Ma Giuntoli vorrebbe il calciatore anche per ‘vendicarsi’ di De Laurentiis, il quale gli riservò parole di estrema freddezza all’indomani della sua nomina a nuovo dirigente sportivo della Juve. “Avessi saputo che era un tifoso bianconero non l’avrei mai chiamato”, disse il presidente del Napoli.

L’operazione prevederebbe una offerta da parte della Juventus di 35 milioni di euro. Ma certe volte i soldi sono meno importanti di altri fattori. E sembra essere proprio questo il caso, con De Laurentiis che non sarebbe affatto intenzionato a fare affari con il club torinese. Né ora, né mai…