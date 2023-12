Lobotka via da Napoli: prezzo e destinazione impensabili

Anche se in questa stagione non sta avendo il rendimento di quella passata, Stanislav Lobotka resta un pezzo pregiato del mercato: al Napoli starebbe per arrivare un’offerta impensabile

È stato un perno essenziale del Napoli di Spalletti: Stanislav Lobotka, il motore dello scudetto. Nel 4-3-3 dell’ex allenatore azzurro il regista slovacco era un elemento indispensabile. Praticamente sempre in campo (anche perché non ha mai avuto un vero vice) e rendimento eccezionale.

Detta i tempi e il gioco della squadra che nella passata stagione ha letteralmente fatto il vuoto, conquistando comodamente il tricolore praticamente nel mese di marzo.

Fu proprio Spalletti a rigenerare il regista di centrocampo, che arrivò quando c’era Gattuso in panchina e divenne una sorta di oggetto misterioso. Anche se l’ex tecnico del Milan utilizzava comunque il 4-3-3, lo slovacco non trovava spazio.

Dopo l’addio del toscano, prima Garcia e poi Mazzarri hanno continuato a puntare sul giocatore, che intanto è diventato uno degli interpreti di riferimento in quel ruolo.

Tuttavia anche Lobotka ha risentito delle difficoltà del Napoli, facendo un po’ fatica e sembrando meno essenziale.

Soprattutto con Garcia, la manovra non passava più soltanto per i suoi piedi, e il centrocampista si è un po’ ridimensionato.

Con Mazzarri è tornato a essere più centrale, seppur il rendimento non è ancora al top e il Napoli fa comunque un calcio diverso.

Resta comunque un pezzo pregiato della rosa azzurra: già questa estate Lobotka fu tentato dagli arabi, che gli proposero un contratto milionario. Al Napoli una proposta da 40 milioni, che il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato.

Quindi la valutazione del calciatore resta questa, e il patron azzurro ora deve stare in guardia: a quanto pare – come fanno sapere dalla Spagna – l’ex squadra dello slovacco, il Celta Vigo, sogna il ritorno di Lobotka.

Ci sarebbe voglia di investire, e soprattutto si confiderebbe nella volontà del calciatore, che tornerebbe volentieri nella sua ex squadra.

Il Napoli può ricevere una super offerta per Lobotka: valutazione altissima

Non risulta però un desiderio di Lobotka di lasciare il Napoli. Ma se gli spagnoli dovessero davvero arrivare almeno a 40 milioni, ecco che De Laurentiis potrebbe farci un pensiero. Sarebbe un ottimo affare in uscita, visto che il club azzurro prelevò Lobotka proprio dal Celta per circa 20 milioni. Nel caso una grande plusvalenza.

Oggi lo slovacco rimane al centro del progetto, e sembra difficile che il Napoli voglia privarsene. Da capire, infatti, se questa offerta arriverà la prossima estate, oppure quando il calciatore sarà più vicino alla conclusione del suo contratto, che ha comunque rinnovato lo scorso anno fino a giugno 2027 con opzione per un’altra stagione.