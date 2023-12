Affare giallonero: 25 milioni e fumata bianca Napoli

Dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari, in casa Napoli bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato

Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League, battendo il Braga per 2-0, il Napoli ha ottenuto un altro successo, ma questa volta in campionato. Sabato scorso, infatti, la squadra di Walter Mazzarri ha sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri con il risultato finale di 2-1.

Il Napoli ha sicuramente meritato il successo, anche se i sardi sono stati davvero una brutta gatta da pelare per gli uomini di Walter Mazzarri.

Gli azzurri, infatti, hanno sbloccato la sfida solo al 69’ con il colpo di testa di Victor Osimhen, ma il Cagliari ha pareggiato appena tre minuti dopo con la rete dell’ex partenopeo Leonardo Pavoletti.

I campani non si sono persi d’animo, visto che hanno segnato il gol vittoria al 75’ con Khvicha Kvaratskhelia (imbeccato da una grandissima azione del solito Victor Osimhen).

Il Napoli è ora atteso in campionato dal big match di sabato prossimo allo Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Tuttavia, in attesa della sfida contro i giallorossi, in casa partenopea bisogna registrare alcune novità di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Borussia Dortmund e non solo su Natan: gli ultimi aggiornamenti

Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, Natan è seguito da diverse squadre della Bundesliga. Tra i team più interessanti ci potrebbe essere anche il Borussia Dortmund. Il Napoli potrebbe cedere il difensore centrale brasiliano, appena un anno dopo dal suo arrivo, per un cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro.

Natan è arrivato in azzurro, sorprendendo tutti, al posto di Kim Min-Jae l’estate scorsa dal RB Brigantino per circa 13 milioni di euro.

Il brasiliano, dopo qualche settimana in cui è stato relegato in panchina da Rudi Garcia, ha pian piano preso il posto da titolare sia con il tecnico francese che con Walter Mazzarri.

Natan, inoltre, è stato schierato nelle ultime gare anche come terzino sinistro, viste le assenze degli infortunati Mario Rui e Mathias Olivera.

Il brasiliano, al netto di qualche spunto soprattutto nel match di Champions League del Maradona con il Braga, ha convinto poco in questo suo nuovo ruolo per lui.

Se dovesse vendere il centrale per 30 milioni di euro, di fatto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis farebbe un grande affare economico. Il team partenopeo, infatti, lo venderebbe quasi al triplo di quanto speso ad agosto per acquisre le sue prestazioni a titolo definitivo.