Napoli, la cessione sblocca l’affare: colpo dalla Serie A

Il calciomercato invernale del Napoli potrebbe dipendere tutto da questa incredibile cessione alla quale Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando. Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbe arrivata dalle parti della sede legale di Roma della Filmauro un’offerta a dir poco irrinunciabile per il calciatore azzurro, sulla quale il presidente dei campioni d’Italia starebbe seriamente ragionando.

Le parti, in contatto già da diversi mesi, sarebbero pronte a sedersi al tavolo per avviare una trattativa seria per il giocatore, che di questo passo potrebbe seriamente cambiare casacca il prossimo gennaio.

Calciomercato Napoli: via a gennaio, giocherà in Bundesliga

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, che a gennaio potrebbe mettere a segno una cessione tutt’altro che programmata. Stando alle ultime notizie, infatti, una big di Bundesliga sarebbe sulle tracce di uno dei pilastri della formazione partenopea, che a quanto pare avrebbe già aperto al trasferimento per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Non resta dunque che aspettare degli eventuali aggiornamenti sul caso, ma oramai le sensazioni portano a credere che il futuro di Elijf Elmas sia lontano da Napoli già a partire dal prossimo calciomercato del genere. Solo fino a qualche settimana fa si credeva che una cessione del genere De Laurentiis l’avesse programmata per l’estate, ma il Red Bull Lipsia avrebbe messo sul tavolo parecchi denari che starebbero facendo traballare il patron partenopeo.

Stando infatti a quanto riportato da SOS Fanta, i tedeschi avrebbero proposto al Napoli ben 25 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Elijf Elmas. Il macedone già avrebbe dato il suo okay al trasferimento in Bundesliga, entusiasta di potersi confrontare con un campionato del genere, mentre De Laurentiis, dal canto suo, si sarebbe coperto valutando la possibilità di chiudere un’affare importante dalla Serie A per sostituire l’ex Fenerbahce.

Napoli, via Elmas: il sostituto arriva dalla Serie A

A fronte dei 25 milioni offerti dal Lipsia, Elijf Elmas potrebbe davvero lasciare il Napoli nel prossimo calciomercato, che con l’incasso andrebbe subito ad investire in Serie A per mettere a disposizione di Walter Mazzarri il sostituto. Essendo un giocatore duttile, il macedone al momento non ha eguali in Italia, ed è per questo che Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere a segno un colpo da 90 prendendo già a gennaio Mattia Zaccagni.

L’esterno è in scadenza con la Lazio, ed il Napoli potrebbe sfruttare quest’opportunità reinvestendo proprio sul nazionale italiano quanto guadagnato dalla cessione di Elmas, così da anticipare anche la folta concorrenza sul giocatore.

Calciomercato Napoli: c’è concorrenza su Zaccagni

Il Napoli potrebbe non essere l’unica big di Serie A sulle tracce di Mattia Zaccagni. Oltre alla Juventus, che da tempo è in contatto con l’agente del giocatore, anche la Fiorentina nelle ultime ore si sarebbe intromessa nella faccenda, considerata la necessità di rinforzarsi in attacco.