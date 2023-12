Napoli, arriva dalla Serie B: colpo a sorpresa

Il Napoli continua a guardare anche ai talenti provenienti dalla Serie B. Può arrivare alla corte di Mazzarri anche a gennaio: ecco il colpo a sorpresa

La società partenopea vuole regalare innesti di qualità a Mazzarri dopo una prima parte di stagione vissuta in maniera altalenante. A gennaio urgono rinforzi per essere protagonisti in Italia e in Champions con la sfida tutta da vivere contro il Barcelllona agli ottavi della massima competizione europea.

Il Napoli continua a pensare a nuovi colpi suggestivi in ottica calciomercato invernale. A gennaio arriveranno diversi innesti di qualità, ma attenzione anche alla situazione cessioni con Zielinski ed Elmas pronti a fare le valigie. Ecco il possibile affare proveniente direttamente dalla Serie B con tutte le novità del caso da scoprire. Indizi decisivi per arrivare a concludere affari sensazionali: ecco il profilo monitorato negli ultimi giorni con il giocatore che si è messo in mostra in cadetteria negli ultimi mesi con prestazioni da urlo.

Napoli, l’affare per Mazzarri: può arrivare a gennaio

Il club partenopeo è pronto a regalare così innesti di qualità a gennaio all’allenatore toscano, che vorrebbe riportare in alto il Napoli. Il percorso è iniziato da poche settimane e serviranno anche innesti di qualità in vista della seconda parte di stagione.

Come svelato da TMW il Napoli sarebbe proiettato a chiudere l’affare che porta a Panos Katseris, che non va considerato soltanto un terzino destro. Nel Catanzaro di Vincenzo Vivarini è diventato l’uomo in più visto che riesce a creare sempre la superiorità numerica. Ha lavorato duramente per imporsi in Serie B visto che anche in terza serie ha giocato soltanto 16 gare in una stagione. Il giocatore greco è esploso definitivamente e così la dirigenza partenopea potrebbe chiudere subito l’affare decisivo per affidarlo a Walter Mazzarri.

Il Napoli potrebbe così puntare anche a profili low-cost pronti a sposare fin da subito la causa azzurra. I partenopei non vedono l’ora di collezionare tanti punti possibili in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di intervenire subito sul fronte calciomercato per regalare acquisti immediati a Mazzarri, che vuole sovvertire i pronostici di questi mesi. Tanto lavoro per l’allenatore toscano che è pronto a sbalordire tutti