“Come un’esplosione”, choc Ferrari: grande paura a Maranello

Un’esplosione in casa Ferrari ha fatto preoccupare i tifosi, il problema è ancora al centro dell’attenzione per la scuderia

La paura per la Ferrari è stata notevole, un grave incidente è arrivato in maniera inattesa e poteva portare dei pericoli ancora maggiori.

La stagione di Formula 1 è terminata qualche stagione fa, la Ferrari ha avuto il rammarico di non aver conquistato il secondo posto nella classifica dei costruttori.

La scuderia di Maranello ripensa anche a quanto successo, una tragedia è stata evitata in pista fortunatamente ma la paura è stata davvero tanta.

La memoria dei tifosi va al Gran Premio di Las Vegas, un circuito cittadino che ha creato ben più di un grattacapo alla Ferrari con un incidente pauroso verificatosi nelle prove libere.

Carlos Sainz è stato vittima di un incidente anomalo, un tombino saltato sulla pista poteva mettere in serio pericolo l’incolumità del pilota spagnolo.

Sainz sotto shock per l’episodio di Las Vegas

Il pilota della Ferrari ha confermato di avere avuto molta paura nelle prove di Las Vegas dello scorso novembre, l’incidente ha avuto un impatto abbastanza violento. L’ammissione di Sainz non lascia dubbi su quanto accaduto: “Ero rimasto sotto choc, il colpo è stato come una specie di esplosione”.

In una intervista con uno sponsor, Sainz ha rivissuto i momenti non facili vissuti sul circuito americano. Il ferrarista non ha potuto evitare l’impatto con il tombino, lo spagnolo ha ammesso di non poterlo distinguere con la visibilità notturna, era scambiato da tutti – e alle velocità raggiunte – per un pezzo di asfalto.

L’incidente ha fatto il giro del mondo, la Ferrari del pilota è stata seriamente compromessa con tanto di beffa finale arrivata dalla Fia.

I danni stimati sono stati pagati interamente dalla scuderia per una cifra superiore al milione di dollari mentre Sainz era stato addirittura retrocesso in griglia di dieci posizioni per il cambio della batteria. Una beffa nella beffa.

Il pilota spagnolo ha ricordato come il problema di Las Vehas ha cambiato un po’ il finale di stagione: “L’incidente ci ha rovinato le ultime due gare dell’anno, non potevo fare più nulla di diverso e non so se sia più colpa del circuito o della Fia”.

Sainz è rimasto frustato dall’accaduto così come la Ferrari, l’episodio di Las Vegas conferma come sia sempre più necessaria la sicurezza dei piloti in ogni GP. La tappa americana ha creato notevoli polemiche, i circuiti cittadini nel 2023 hanno dato spettacolo al pubblico e molta ansia ai piloti in pista.