De Laurentiis ‘gela’ Marotta: 25 milioni cash

Le ultime di calciomercato Napoli si intrecciano con quelle riguardanti l’Inter. De Laurentiis e Marotta, botta e risposta

Il Napoli di Walter Mazzarri sta compiendo i primi passi verso la ripresa. Dopo la vittoria contro il Braga, che ha portato con sé alla qualificazione aritmetica agli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League, la squadra azzurra ha battuto sabato scorso allo Stadio Diego Armando Maradona il Cagliari dell’ex Ranieri.

Il successo rimediato contro i sardi, di fatto, è stato fondamentale per il Napoli per due aspetti. Il primo è sicuramente quello che riguarda la situazione in classifica, visto che gli azzurri sono ora quinti ad un solo punto dal Bologna quarto.

Il secondo motivo è soprattutto statistico, visto che i campioni d’Italia non vincevano in campionato al Maradona dallo scorso 27 settembre, ovvero dai tre punti ottenuti contro l’Udinese.

Archiviata con sofferenza la sfida contro il Cagliari, almeno per quanto riguarda il campionato di Serie A, il Napoli ha in calendario il big match di sabato prossimo dello Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Tuttavia, in attesa della sfida contro i giallorossi, in casa azzurra bisogna segnalare delle ‘voci’ di calciomercato che riguardando anche l’Inter.

Inter su Zanoli, ma De Laurentiis vuole almeno 25 milioni

Secondo varie indiscrezioni, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno messo gli occhi su Alessandro Zanoli del Napoli. L’Inter, di fatto, deve assolutamente fare qualcosa nella prossima sessione di mercato invernale, visto che deve trovare il sostituto sulla corsia destra dell’infortunato Juan Cuadrado.

L’ex bianconero, infatti, si opererà nei prossimi giorni in Finlandia al tendine d’Achille e resterà fermo almeno fino al prossimo marzo.

Lo stesso Piero Ausilio, nel corso di un evento tenutosi la settimana scorsa a Vibo Valentia, ha ammesso che il primo obiettivo a gennaio è quello di rinforzare la corsia destra di Simone Inzaghi.

Alessandro Zanoli, quindi, farebbe proprio a caso dell’Inter, anche se Aurelio De Laurentiis non venderà il suo giocatore per non meno di 25 milioni di euro.

Arrivato dal Carpi nel 2018, l’esterno ha prima giocato nella Primavera del Napoli e poi in prestito al Legnago in Serie C. L’anno scorso ha militato in Serie A con la maglia della Sampdoria. Mentre con la prima squadra dei partenopei, il classe 2000 ha collezionato una ventina di presenze.