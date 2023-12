Esonero in Serie A, il club ci pensa: futuro a rischio

Potrebbe arrivare un altro esonero in Serie A. La sua panchina è seriamente a rischio, la dirigenza non è affatto contenta degli ultimi risultati

Il campionato di Serie A è quasi arrivato al giro di boa. Ormai è chiaro che lo scudetto sia una questione a due tra Inter e Juventus, ma il Milan continua ad osservare le due rivali pronto ad intromettersi nella disputa qualora dovessero avere un calo. La lotta per il quarto posto è molto accesa, grazie al grande exploit del Bologna di Motta e alle difficoltà che sta avendo il Napoli, una squadra completamente diversa rispetto a quella vista l’anno scorso.

I partenopei si giocano il quarto posto, oltre che con il Bologna, con Roma, Fiorentina e Atalanta.

La lotta per la salvezza, invece, è già entrata nel vivo: alcune squadre sono in difficoltà, la Salernitana in particolare, altre stanno vivendo un periodo molto positivo, come, ad esempio Lecce e Frosinone. Dopo l’ultima giornata, però, c’è un allenatore che potrebbe perdere il posto. La sua posizione era già in bilico e i risultati non lo stanno favorendo.

Parliamo dell’Udinese, che sta deludendo le aspettative. La squadra di Pozzo era partita con l’intento di restare lontana dalle ultime tre posizioni. L’obiettivo era quello di avvicinarsi alla parte sinistra della classifica, ma i risultati stanno dicendo l’esatto contrario.

La società ha già esonerato Andrea Sottil, reo di aver portato a casa pochi punti nelle prime nove giornate. Al suo posto è tornato a sedersi sulla panchina dei bianconeri Gabriele Cioffi.

Serie A: Udinese, potrebbe già saltare Cioffi

Mister Cioffi era già stato all’Udinese nel recentissimo passato, salvando la squadra nella stagione 2021-2022. Dopo un’esperienza negativa al Verona, è rimasto senza panchina ed è stato richiamato da Pozzo per migliorare le prestazioni della squadra friulana. Al momento non è ancora successo. L’Udinese bazzica tra le ultime posizioni della classifica e la zona salvezza dista soltanto un punto. Troppo poco per la proprietà friulana, che non a caso sta pensando ad un nuovo cambio in panchina.

Il vantaggio minimo sulla terzultima (in questo momento occupa questa posizione l’Empoli, a quota 12 punti) potrebbe spingere la proprietà ad esonerare Gabriele Cioffi, già messo in discussione nelle ultime settimane.

Il pareggio in casa contro il Sassuolo, subendo una clamorosa rimonta nel finale, non è piaciuto a Pozzo e sembra che la decisione possa arrivare nelle prossime ore.

Qualora Cioffi restasse ancora sulla panchina dell’Udinese, dovrebbe portare a casa dei risultati positivi nelle prossime tre partite, altrimenti l’esonero sarebbe inevitabile.