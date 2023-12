L’annuncio è arrivato, De Zerbi in Serie A: ci siamo

Più di una panchina nel nostro campionato rimarrà libera tra le big nella prossima stagione. E Roberto De Zerbi potrebbe essere il nome giusto

De Zerbi è ambito da più di un club in Europa, anche nel campionato italiano. Una big potrebbe fare all in sul manager del Brighton, con il quale sta facendo molto bene in Premier League nonostante un periodo di appannamento vissuto tra ottobre e novembre.

Proprio grazie a Roberto De Zerbi i Seagulls sono riusciti a qualificarsi ad una competizione europea per la prima volta nel corso della loro storia lunga 123 anni. E l’ex giocatore di Catania e Napoli (con gli azzurri De Zerbi ebbe purtroppo un rendimento molto modesto tra Serie B e Serie A) ha ricevuto molti elogi per il suo stile di gioco moderno, frizzante e votato all’offensiva.

Dopo tre buone stagioni al Sassuolo ed una annata positiva sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, per quanto tribolata per motivi extracalcistici, De Zerbi ha avuto modo di potere allenare nel calcio inglese. Lui considera il Brighton il suo presente ma anche il suo futuro.

Non è detto però che la chiamata di un grande club non possa fargli cambiare idea. Di squadre che con molta probabilità cambieranno la loro guida tecnica per ripartire con un nuovo progetto sportivo nella prossima estate non ne mancano in Italia.

Tra queste ci sarebbe proprio il Napoli, visto che l’addio di Walter Mazzarri al termine della stagione viene dato per scontato. Il livornese ha accettato di assumere il ruolo di traghettatore fino a giugno e per quanto una sua conferma sulla panchina azzurra almeno per un’altra stagione non sia così irrealistica, appare comunque improbabile.

De Zerbi, il Napoli sembra fatto su misura per lui

Al posto di Mazzarri, De Laurentiis potrebbe scegliere lo stesso De Zerbi. Il quale risponde a tutti i parametri che fanno al caso del Napoli: giovane ma esperto, capace di far giocare bene le sue squadre, e tanto ambizioso.

Rispetto ad altre soluzioni come Antonio Conte o Francesco Farioli del Nizza poi, l’idea De Zerbi potrebbe rappresentare dei vantaggi ulteriori.

In quanto ad ingaggio l’allenatore bresciano peserebbe molto di meno sulle casse del Napoli rispetto a Conte. Inoltre viene ritenuto più esperto di Farioli, per quanto anche quest’ultimo stia facendo molto bene in Francia.

L’unico ostacolo sarebbe rappresentato proprio dalla volontà di De Zerbi di non volere lasciare l’Inghilterra, almeno nell’immediato futuro.