Mercato: dal Napoli al Liverpool, affondo a gennaio. Arriva l’offerta

In casa Napoli l’attenzione è quasi per intero proiettata sul campo ma all’orizzonte c’è un mercato in cui il margine d’errore è ridotto ai minimi termini. Gli azzurri devono rialzare la testa e tornare almeno in zona Champions League. Ora arriva l’affondo per il campione in vista del mercato di gennaio.

Per i partenopei è stata una stagione molto particolare fino a questo momento. Dopo lo Scudetto conquistato nella passata stagione, ci si aspettava di potersi ripetere ma le cose sono andate diversamente. Gli addii di Kim Min-Jae e soprattutto di Luciano Spalletti hanno creato una sorta di voragine, soprattutto in termini di carisma, che Natan e Rudi Garcia non sono riusciti a colmare. La squadra adesso sta provando a rialzare la testa e sarà fondamentale non commettere errori in vista del mercato di gennaio. Proprio da questo punto di vista arrivano novità: il Liverpool prova l’affondo per il calciatore azzurro in vista della sessione invernale.

Mercato: l’affondo del Liverpool per l’azzurro

Il Liverpool, come è noto, sta dando una grande prova di forza dopo alcuni anni delicati. E’ in piena lotta per il titolo ma Jurgen Klopp chiede ancora rinforzi visto che l’Arsenal fa paura per il rendimento che sta garantendo.

Stando a quanto raccontato dal “Corriere dello Sport“, i Reds si sono fiondati su Eljif Elmas. L’interessamento nei confronti del macedone da parte del club inglese non è una cosa degli ultimi giorni, ma questo monitoraggio va avanti ormai da diverso tempo. A gennaio arriverà verosimilmente un tentativo completo ed un affondo più deciso.

Napoli, il Liverpool su Elmas: decisa la valutazione

Classe 1999, è già al quinto anno in terra partenopea. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e, di conseguenza, la sessione di gennaio può essere l’ultima per cederlo ad una cifra importante. Soprattutto considerando che le trattative per il rinnovo sono ferme. Oltre al Liverpool, però, racconta il Corriere dello Sport, c’è il Lipsia, che ha già presentato una offerta da 25 milioni di euro. Pur non essendo un titolare, si tratta di un giocatore che ha sempre fatto la differenza quando chiamato in causa. E chissà, dunque, che queste non possano essere le ultime gare al Napoli per Elmas.