Napoli, è la rivelazione della Serie A: colpo low cost

Quando corre è imprendibile, segna e fa segnare e costa davvero poco al momento. Potrebbe veramente fare al caso del Napoli ma bisogna fare presto

Il Napoli starebbe guardando con grande interesse a quel che di buono sta facendo un giocatore che si sta mettendo in luce con gol e soprattutto assist e dribbling in questo campionato. Per la sua attuale squadra di militanza si tratta di un elemento imprescindibile, che offre soluzioni di imprevedibilità date le sue capacità di saltare l’uomo e di essere velocissimo.

Merito soprattutto di un fisico minuto, essendo questo possibile obiettivo del Napoli alto solo 1,69 cm. Potrebbe essere un perfetto sostituto per Politano o Kvaratskhelia. Il primo ha 30 anni ed un contratto in scadenza a giugno del 2025 ed una sua partenza non è impossibile.

Così come non è impossibile una partenza di Kvara. Il commissario tecnico della Georgia, il francese Willy Sagnol, ha fatto sapere che ci sono sicuramente il Real Madrid, il Barcellona ed il Bayern Monaco molto interessate al numero 77 azzurro, idolo indiscusso dei tifosi napoletani.

In questo caso il contratto scade nel 2027 ed il Napoli potrà gestire come vorrà qualsiasi trattativa in ambito di negoziati di mercato.

Il tutto non trascurando di dare uno sguardo in giro per potere acquistare qualche valido elemento per non restare eventualmente scoperti in caso di cessione di una delle sue ali offensive.

Napoli, il sostituto di Politano e Kvaratskhelia

In Serie A c’è qualcuno di assai versatile che sa giocare su entrambe le fasce, che è imprendibile una volta che se ne va in velocità e che vede la porta oltre a sapere smarcare molto bene i suoi compagni di squadra. Al momento costerebbe davvero poco per quelle che sono le potenzialità dimostrate.

Il calciatore di cui stiamo parlando è Lameck Banda, 22 anni, ad oggi in forza al Lecce e che è anche un titolare indiscusso della nazionale dello Zambia. Il giocatore è legato ai giallorossi salentini da un accordo fino a giugno del 2026 con eventuale opzione di prolungamento di un ulteriore anno

Banda è giunto nel campionato italiano nel corso del calciomercato del 2022. Il suo rendimento era stato altalenante nella scorsa stagione.

Adesso invece il ragazzo sta fornendo maggiori sicurezze e se dovesse riuscire a confermarsi sui livelli sin qui espressi potrebbe verosimilmente attirare le attenzioni del Napoli e di altri club.

Tenerlo in considerazione potrebbe rappresentare una potenziale, grossa opportunità a fronte di una spesa molto contenuta, anche se il valore attuale di 5 milioni di euro potrebbe come minimo raddoppiare o triplicare, se le prestazioni di Banda dovessero continuare ad essere buone.