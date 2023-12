Nessuno come lui, i tifosi del Napoli stentano a crederci

Lo scudetto sembra ormai già andato ma i tifosi del Napoli possono riporre la loro fiducia in un dato significativo, che si spera possa instillare fiducia.

I tifosi del Napoli si sono rassegnati a dovere vivere una stagione di transizione, tornando ad assaporare l’amaro dopo il dolcissimo andamento della passata annata che culminò con il ritorno dello scudetto in città. La Serie A 2022/2023 dovette fare i conti con il dominio incontrastato imposto dalla squadra azzurra.

Ma non è più così adesso, con il campionato in corso che vede i tifosi del Napoli fare i conti con una alternanza di risultati tali da rallentare la corsa dei partenopei ad un piazzamento utile per prendere parte alla prossima edizione della Champions League.

Rispetto ai 41 punti racimolati dopo 16 giornate un anno fa, adesso gli azzurri ne fanno registrare ben 14 in meno. Con gli attuali 27 punti che al momento non basterebbero a centrare il quarto posto. Il sorprendente Bologna di Thiago Motta sopravanza Di Lorenzo e compagni di un punto e gli azzurri si trovano in coabitazione con la Fiorentina.

Il capitano azzurro e tutti i suoi compagni di squadra stanno cercando di ripartire. Da quando c’è Walter Mazzarri in panchina si è visto qualcosa di buono anche se il rendimento altalenante in fatto di risultati ha gravato sin qui su quella che è la graduatoria attuale del Napoli. Le premesse per una ripresa sembrano comunque buone.

Tifosi del Napoli, c’è qualcosa per cui sorridere

Una volta che tante cose torneranno al loro posto ci sarà da ben sperare, almeno in ottica quarto posto. Intanto una certezza c’è già da tempo. E riguarda Giovanni Di Lorenzo. Il capitano riesce sempre a destare sensazioni positive nei tifosi del Napoli.

Al netto di qualche errore compiuto più per stanchezza, per il resto il rendimento del trentenne toscano è stato come al solito molto buono. E lui è di gran lunga l’elemento più utilizzato, con alle sue spalle Lobotka e Meret. Il capitano azzurro ha giocato 22 partite su 22 in stagione quando siamo al 18 dicembre 2023, con sedici match in Serie A e sei in Champions League.

Questa statistica relativa alla sola Serie A fa di Di Lorenzo il calciatore, tra tutti i ruoli di movimento, che ha giocato di più fino a questo punto. Il laterale destro, che all’occorrenza può essere utilizzato anche difensore centrale, come terzino sinistro o come esterno di centrocampo con un modulo a tre, si conferma così un elemento fondamentale non solo per il Napoli ma anche per l’Italia di Luciano Spalletti.

Ad oggi nessun altro è stato capace di eguagliare i suoi 1987 minuti disputati in campionato. Ed i tifosi del Napoli sperano che la squadra possa cominciare a correre in maniera instancabile come fa lui.