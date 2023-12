Sensi alla Roma: scambio clamoroso con l’Inter

Stefano Sensi è ormai fuori dai piani di Simone Inzaghi e potrebbe tornare utile per la Roma di Mourinho: si pensa ad uno scambio

Inter e Roma potrebbero venirsi incontro per quanto concerne le rispettive necessità sul mercato. Una soluzione low cost per entrambe che aiuterebbe i due allenatori ad avere una soluzione in più in rosa.

Il calciomercato dell’Inter è già tracciato e dovrà tener conto di una necessità impellente: un esterno destro. Marotta e Ausilio sanno perfettamente che con l’infortunio di Cuadrado bisogna intervenire da quella parte.

Il colombiano dovrà restare fermo per tre mesi, ricorrendo all’operazione in Finlandia. Darmian è l’unica alternativa a Dumfries ma ormai da tempo gioca più come terzo centrale che come ‘quinto’ a tutta fascia.

I nomi che piacciono a Simone Inzaghi sono piuttosto costosi, a cominciare da Buchanan.

Il canadese classe ’99 è di certo il preferito ad Appiano Gentile, ma su di lui c’è la concorrenza del Manchester City di Guardiola, con ben altre disponibilità economiche.

Il Brugge, proprietario del cartellino, non vuole aprire al prestito e valuta il suo gioiello non meno di 25 milioni. Condizioni a dir poco proibitive per il buon esito della trattativa, almeno in questa finestra di gennaio.

Ecco allora che potrebbe prendere piedi un’idea portata avanti da alcuni intermediari, che vedrebbe coinvolta anche la Roma con un clamoroso scambio.

I giallorossi di Mourinho hanno urgente necessità di rinforzare la propria rosa se vogliono competere fino alla fine per il quarto posto.

Di questo passo il treno per i primi quattro posti potrebbe sfumare definitivamente e Tiago Pinto sa già di cosa ha bisogno il proprio allenatore. In difesa arriverà probabilmente un centrale in grado di ricoprire il ruolo di N’Dicka (in partenza a gennaio per la Coppa d’Africa) e di Smalling (out ancora a lungo).

Roma, scambio con l’Inter Sensi-Karsdorp: a Mourinho potrebbe non piacere

Anche a centrocampo ci sarebbe bisogno di qualcosa, visto l’infortunio di Aouar e la mancata forma di Renato Sanches. L’Inter avrebbe in mente di proporre uno scambio tra Stefano Sensi e Rick Karsdorp. Un affare alla pari, per sistemare le rispettive falle.

Gli agenti dell’olandese sarebbero anche d’accordo con l’idea, ma resta da capire il volere di Mourinho, considerando che Sensi ha dei problemi fisici forse superiori agli interpreti romanisti.

Mettersi in casa un’altra incognita non sarebbe il modo migliore per entrare in Champions League. Proprio per questo la trattativa potrebbe naufragare già sul nascere, con buona pace di tutti.

