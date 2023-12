Super scambio: il Napoli cede Osimhen

Sorge uno spiffero di fantamercato veramente suggestivo che vede protagonista Osimhen e un top player. Entrambi hanno una quotazione stratosferica

Osimhen è in trattative con il Napoli per il rinnovo del contratto, che ad oggi scadrebbe a giugno del 2025. La situazione attuale non pone il club di Aurelio De Laurentiis al riparo da brutte sorprese. Il rischio è quello di essere costretti a vendere il calciatore nel corso della scorsa estate.

Quella sarà la ultima occasione per potere monetizzare sulla cessione di Victor Osimhen, ma la cosa avverrebbe a meno dei cento e passa milioni pretesi (a giusta ragione) dal Napoli. E nello scenario peggiore l’attaccante nigeriano potrebbe restare fino alla scadenza dell’accordo, per poi andare via a parametro zero.

In entrambi i casi occorre che la società partenopea riesca ad evitare entrambe queste due situazioni negative. Per questo è iniziato il discorso con il procuratore di Osimhen, Roberto Calenda. Tutto ciò dà adito anche ad alcune voci di fantamercato di prendere corpo.

Come quella che rimbalza dall’Inghilterra e che vuole lo stesso Osimhen protagonista di uno scambio che avrebbe del sensazionale. Tra l’altro si parla anche delle cifre importanti attualmente vigenti nel contratto che ancora lega il bomber africano al Napoli.

Si parla di una clausola rescissoria da quasi 120 milioni, che però potrebbe aumentare, in base a certi meccanismi, fino a quasi 134 milioni. Tanti soldi che il Napoli vorrebbe ricavare nel caso di una eventuale cessione del suo prezioso attaccante.

Eppure i rumour da parte degli insider britannici parlano di un tentativo di approccio da parte dell’Arsenal nel proporre un super scambio, magari con eventuale conguaglio in favore degli azzurri. E sarebbe il nazionale brasiliano Gabriel Jesus ad approdare in Campania, con “Osi” a fare il percorso inverso verso Londra.

Osimhen, super scambio con Gabriel Jesus

Gabriel Jesus ha 26 anni e ha caratteristiche fisiche del tutto diverse da quelle di Osimhen. Dal quale differisce anche per tipologia di gioco. Lui è un attaccante centrale bravo però anche a farsi valere su entrambe le fasce come ala offensiva. Dal 2016 in poi ha racimolato 64 convocazioni e 19 gol con il Brasile.

Gabriel Jesus è legato all’Arsenal da un contratto fino al 30 giugno 2027 e prima di giocare per i Gunners era stato un elemento importante del Manchester City.

Con i Citizens, ha totalizzato 95 gol e 46 assist in 236 partite tra Premier League, Champions League e coppe nazionali inglesi.

Il suo record di reti in una stagione è stato di 14 sigilli con anche 8 assist nella stagione 2019/2020.

Non sta andando benissimo ma neanche così male, a livello personale, la stagione in corso, anche a causa di due infortuni che hanno costretto Gabriel Jesus a saltare otto partite nelle varie competizioni.

I numeri parlano di soli 3 gol segnati in 12 presenze di campionato ma di 4 reti in 5 apparizioni in Champions League. Per un totale stagionale di 18 partite giocate con 7 gol e 3 assist. Per il Napoli si tratterebbe comunque di un elemento di valore e che a 26 anni potrebbe dare ancora tanto nel lungo periodo.