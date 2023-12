TvPlay su Samsung Tv: c’è il canale, colpo di scena

Finalmente TvPlay annuncia ai suoi utenti che comincerà una nuova avventura sulle tv Samsung: ecco su che canale potrai guardarla in diretta

L’avventura è cominciata su Twitch, poi è sbarcata su Youtube e ora TvPlay si affaccia finalmente anche alle smart tv Samsung. Momento importante per la prima TV crossmediale italiana, che sarà visibile sui televisori Samsung tramite il portale Samsung Tv Plus.

TvPlay è presente su Samsung Tv Plus sul canale 4526. Il servizio video è gratuito con inserti pubblicitari di Samsung e non ha bisogno di abbonamenti, dispositivi aggiuntivi o carte di credito. I nostro canale sarà visibile su tutti i dispositivi Samsung Galaxy: smartphone e tablet, Android 8.0 o superiore, ossia laddove sarà possibile aprire il portale Samsung Tv Plus, dove sarà possibile guardare in maniera totalmente gratuita oltre 90 canali tra intrattenimento, film, serie tv, notiziari, documentari, sport e ovviamente…TvPlay!

Per accedere al servizio, sarà necessario accendere il televisore e Samsung TV Plus avvia automaticamente la riproduzione per consentire una visione immediata. Accedi a Samsung TV Plus utilizzando la barra delle applicazioni situata nella parte inferiore dello schermo del tuo TV. Fai clic sull’app Samsung TV Plus per dare inizio alla tua esperienza. Tramite i dispositivi mobili Samsung Galaxy, invece, bisognerà visitare i negozi Galaxy Store e Google Play. Fai clic sul link diretto all’app da QUI cercando poi il canale 4526, oppure cerca e scarica “Samsung TV Plus” per iniziare a guardare la TV gratis!

TvPlay, la programmazione continua su Twitch e su Samsung Tv Plus

Dal lunedì alla domenica, il nostro canale si riempie di spazi dedicati all’informazione, allo sport e ai nostri utenti, che ci potranno continuare a seguire anche dalla tv o dai propri dispositivi Samsung Galaxy.

La giornata tipo della programmazione TvPlay comincia con il programma Buongiorno TvPlay, dedicato all’apertura dei notiziari sportivi. La piattaforma offre a pranzo The Lunch Dance e le ultime notizie di calciomercato con Ti Amo Calciomercato. Immancabile anche lo spazio dedicato al betting e al Fantacalcio, con tanti ospiti ed esperti del gioco che appassiona milioni di italiani. Nel pomeriggio il Talk con il direttore Marco Giordano, ogni giorno ospiti illustri e i nostri inviati in giro per Milano, Torino, Roma e Napoli, per raccontarci le ultime sulle big di Serie A.

Nel prime-time, invece, lo show Gol di Tacco, con ex stelle della Serie A, tra cui Davide Moscardelli, Stefano Fiore, Angelo Di Livio, Stefano Mauri e sempre tanti altri ospiti che riempiono lo studio di Roma. Il lunedì e il mercoledì, ampio spazio anche alla Serie B e Serie C con interviste esclusive a dirigenti, allenatori e addetti ai lavori, che vivono da vicino i due campionati. Ma su TvPlay c’è spazio anche per l’informazione cestistica con NBA Time e le ultime sui motori. Chiaramente, tutte le più importanti gare di campionato e di coppe europee sono commentate dai nostri cronisti e analyst, arricchiti dai collegamenti allo stadio con i nostri inviati. Il tutto impreziosito dal continuo interscambio di pareri con i nostri telespettatori e utenti che ci seguono in massa ogni giorno e condividono i pensieri in chat, durante la diretta.

E infine, su TvPlay potrai assistere allo show Vox to Box con Er Faina, Mario Balotelli ed Emiliano Viviano. Programma dedicato all’intrattenimento, alla riflessione sull’andamento delle migliori squadre d’Europa e d’Italia, e con l’obiettivo primario di abbattere quella barriera tra il mondo esterno e i calciatori professionisti. Non a caso, Balotelli e Viviano sono gli unici calciatori italiani nel pieno della loro attività ad aprirsi ed esporsi con uno show televisivo.