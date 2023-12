Napoli, Elmas saluta: ecco il sostituto a gennaio

Il Napoli proverà a chiudere nuovi affari suggestivi in vista di gennaio. Dopo l’imminente addio di Elmas, De Laurentiis intende investire subito i 25 milioni

Una rivoluzione immediata in casa Napoli dopo la prima parte di stagione completamente da dimenticare. Elmas dirà addio ai colori azzurri, ma ora dovrebbero subito arrivare colpi entusiasmanti per dare un senso alla stagione davvero deludente finora.

Elif Elmas lascerà Napoli nei prossimi giorni. Il talentuoso giocatore macedone non vestirà più la maglia azzurra per scrivere un nuovo capitolo entusiasmante della sua carriera optando per il progetto del Lipsia. De Laurentiis incasserà circa 25 milioni di euro dalla sua cessione per poi investirli subito a gennaio. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea, che vorrebbe subito regalare innesti di qualità a Walter Mazzarri.

Nelle ultime ore è arrivata una nuova sconfitta dolorosa da parte degli azzurri, questa volta in Coppa Italia davanti al proprio pubblico nella disfatta contro il Frosinone. Ora è tempo di una rivoluzione totale andando a puntellare la rosa dopo il trionfo dello Scudetto nella passata stagione.

Napoli, ecco l’affare a gennaio: ormai ci siamo

Serve un segnale di scossa per costruire un nuovo percorso a partire da gennaio. Idee suggestive per provare a puntare nuovamente in alto dopo cocenti sconfitte ed eliminazioni deludenti come quella avvenuta in Coppa Italia contro il Frosinone.

Un momento decisivo per andare subito a chiudere trattative sensazionali. Il giornalista di Danz, Orazio Accomando, ha twittato pochi minuti fa le possibili operazioni in casa azzurra: “Il Napoli sta valutando diversi profili per la sostituzione di Elmas, sempre più vicino al Lipsia. Piacciono Gronbaek del Bodø, Kjaergaard del Salisburgo, Wieffer del Feyenoord e Mijnans dell’AZ. Giovani e di talento, come Samardzic, che però difficilmente sarà ceduto a gennaio”. De Laurentiis potrebbe così operare subito sul fronte calciomercato per pensare ad allestire una rosa sempre più competitiva.

La prima parte di stagione è stata davvero terribile per la compagine partenopea, che ora spera di risalire la china da gennaio in poi. Urgono rinforzi di qualità per tornare ad essere competitivi in Serie A e in Champions League con la doppia sfida da urlo contro il Barcellona agli ottavi.