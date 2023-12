Lo prende il Napoli: colpo da capogiro in Serie A

Il mercato di gennaio è sempre più vicino. Il Napoli pensa a come colmare le lacune della squadra di Walter Mazzarri.

Il Napoli sta provando a guarire. Non è semplice, Mazzarri ha molto lavoro da fare – sia dal punto di vista fisico che mentale – e gli azzurri vogliono concludere il 2023 nel migliore dei modi. La squadra che mesi fa dominava il campionato sembra un ricordo lontano, Rudi Garcia ha disperso il grande lavoro da Spalletti e Walter ha il compito di riprenderlo in parte. Il Napoli ha perso sicurezze e dovrà lavorare molto, soprattutto in vista del doppio scontro da sogno contro il Barcellona, un ottavo Champions che può regalare il Mondiale per club agli azzurri.

Il Napoli perderà però a gennaio Frank Anguissa e Victor Osimhen, entrambi impegnati con le proprie Nazionali per la Coppa d’Africa. Se con Raspadori e Simeone il club azzurro è tranquillo in chiave attacco non si può dire lo stesso del centrocampo e non è da escludere un intervento sul mercato. Gennaio è sempre più vicino e il Napoli potrebbe rinforzare la rosa con un difensore e un centrocampista.

Per la mediana la società azzurra ha messo un nome intrigante di serie A, un calciatore che sta mettendo in mostra le sue qualità e il Napoli valuta un clamoroso assalto a gennaio. Stiamo parlando del centrocampista del Sassuolo Boloca, tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione.

Il calciatore è arrivato in Emilia dopo diverse buone stagioni a Frosinone e sta sostituendo al meglio un giocatore di qualità come Davide Frattesi. Il Napoli lo monitora e valuta di sferrare l’affondo.

Napoli su Boloca, le ultime

Carnevali e in generale la società neroverde sono una bottega cara, il Napoli ne sa qualcosa (vedi l’acquisto di Raspadori) ma la società azzurra potrebbe provare ad acquistare Boloca già a gennaio, anticipando la definitiva (e per alcuni certa) esplosione del calciatore. Boloca viene valutato circa 15 milioni di euro, occhio anche al possibile inserimento di contropartite con il Sassuolo da tempo interessato a Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Gennaio è un mese fondamentale e il Napoli non può farsi trovare impreparato.

Il quarto posto e gli Ottavi di Champions sono obiettivi fondamentali per il Napoli e De Laurentiis – dopo qualche errore di troppo in estate – non vuole altri passi falsi ed è pronto ad accontentare le richieste di Mazzarri. Boloca è un profilo che intriga, il calciatore può arrivare a gennaio. Occhio al colpo in casa Napoli.