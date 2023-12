Mercato Napoli, colpo ad effetto dal Sassuolo: Mazzarri esulta

Mercato Napoli, arriva il colpo ad effetto direttamente dal Sassuolo. Il giocatore può soddisfare quella che è una esigenza segnalata da Walter Mazzarri, che dunque può saltare. Si tratta di una pista che bisogna tenere in considerazione in vista delle prossime sessioni. Sia per quella invernale che per quella estiva.

La situazione per gli azzurri si fa ogni giorno che passa più delicata. I partenopei, infatti, continuano ad essere estremamente instabili. Alternano, infatti, dei clamorosi tonfi a delle gare che sanno tanto di un raggio di sole in una notte pesta. Erano arrivate, in tal senso, due vittorie contro Braga in Champions League e contro il Cagliari in Serie A, ma con il Frosinone, nella partita forse più alla portata, è arrivata una delle più pesanti umiliazioni della storia recente partenopea. A gennaio qualcosa va cambiato e la dirigenza, per rimettere in sesto il tutto, dovrà fare uno sforzo per andare incontro alle esigenze di Walter Mazzarri.

Mercato Napoli, arriva il colpo ad effetto

Gli azzurri hanno bisogno di innesti di sicuro e la società sembra disposta ad andare incontro a quelle che sono le esigenze della squadra ed in particolar modo del proprio tecnico. In tal senso, starebbe al lavoro per mettere a segno un colpo ad effetto.

Stando a quanto raccontato da “PianetaNapoli“, infatti, gli azzurri starebbe seguendo da vicino Daniel Boloca. Ci stanno pensando seriamente, dal momento che rappresenta una delle più piacevoli rivelazioni di questa prima parte di stagione e, per di più, ha tutte le caratteristiche di cui necessita la linea mediana di Walter Mazzarri. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Il Napoli su Boloca del Sassuolo: le ultime

Classe 1998, è un calciatore rumeno con cittadinanza italiana e rappresenta una delle più piacevoli sorprese di questa prima parte di stagione. E’ un centrocampista molto dinamico ed all’occorrenza potrebbe anche ricoprire il posto di Anguissa all’occorrenza. E’, infatti, un mediano tuttofare, dal momento che ai piedi buoni riesce ad associare anche una fisicità importante ed una corsa a tratti impressionante. Complice la giovane età, Daniel Boloca deve un po’ limitare quella che è la sua irruenza che lo porta, di tanto in tanto, ad entrare troppo duro. E ciò gli costa qualche cartellino (ha già rimediato un rosso diretto).