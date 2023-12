Napoli, ecco il vice Anguissa: annuncio ufficiale

Il club campione d’Italia sonda il mercato alla ricerca di un centrocampista, arriva l’assist del noto agente. Tutti i dettagli

In casa Napoli presto un nuovo problema si aggiungerà a quelli emersi durante un travagliato inizio di stagione. Prossimamente, infatti, mister Walter Mazzarri dovrà rinunciare per circa un mese a due pedine importanti dell’organico a sua disposizione: Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa rispettivamente con le maglie di Nigeria e Camerun.

Se nel reparto avanzato le alternative all’ex Lille non mancano (vedi Raspadori e Simeone), qualche difficoltà in più gli azzurri potrebbero averla a centrocampo, dove Elmas ha rimediato una lesione al bicipite femorale e Zielinski è alle prese con un’infiammazione al ginocchio, nonché con le distrazioni legate al suo futuro.

In più, Gaetano non dà la sensazione di poter occupare la casella di Anguissa, mentre Diego Demme è da tempo ai margini del progetto tecnico. Va da sé che il club partenopeo si è messo alla ricerca di un profilo che possa colmare il vuoto che lascerà il camerunense.

I nomi finiti sul taccuino del Napoli per rinforzare il centrocampo sono parecchi. Nelle ultime ore, però, ha iniziato a circolare con insistenza la voce di un interessamento per un giocatore in particolare. Ci riferiamo a Mamadou Coulibaly, senegalese classe 1999 attualmente in forza al Palermo. Ad alimentare questa voce sono arrivate le parole dell’agente del calciatore.

Napoli, serve un centrocampista: l’assist dell’agente di Coulibaly

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Fabrizio Ferrari ha infatti aperto la porta ad un trasferimento del suo assistito all’ombra del Vesuvio esaltandone le caratteristiche e mettendolo quasi alla pari col numero 99 azzurro: “Sta facendo una stagione straordinaria a Palermo. Napoli? Se la richiesta è avere un giocatore dalle qualità di Anguissa, Mamadou è il suo alter ego. Ha la fisicità e la corsa di Anguissa che ha però più esperienza e quindi ha un budget maggiore”.

Lo ricordiamo, il senegalese è approdato in Sicilia durante la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana, club il cui presidente, Danilo Iervolino, è in ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis.

Non è difficile immaginare che, in caso di serio interessamento del Napoli, sia il numero uno granata sia l’agente del calciatore daranno una mano all’imprenditore romano per convincere i rosanero a privarsene da subito.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI