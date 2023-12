Napoli, non tutto è perduto: la classifica parla chiaro

Bisogna dare il massimo per fare si che la classifica del Napoli migliori, ma non solo in Serie A. In ballo ci sono soldi e prestigio

La classifica del Napoli in campionato non è eccellente e gli uomini allenati da Walter Mazzarri sono al lavoro per migliorare la situazione. Ma occorre fare bene anche in ambito europeo per potere guadagnare il diritto a partecipare alla edizione rinnovata di una prestigiosa competizione internazionale.

Si tratta del Mondiale per club, che dal 2025 verrà proposto nella sua edizione rinnovata ed allargata a 32 squadre. Sarà proprio come i Mondiali veri e propri, con anche una durata alquanto lunga di questo nuovo format. Il tutto andrà in scena nel cuore dell’estate e si estenderà per quattro settimane.

Certo, si parla da tempo della necessità di dovere alleggerire il calendario ed invece le partite finiscono con l’aumentare, tra playoff e playout inseriti in ogni dove e la Supercoppa Italiana che ora è stata estesa a quattro squadre. Ora anche il Mondiale per club diventa oversize e per accedervi il Napoli dovrà vedere la propria classifica in ambito internazionale.

L’accesso al torneo infatti è legato a quello che è il ranking europeo. La classifica del Napoli in tal senso pone gli azzurri in forse. Vale la pena esaminare la situazione e sperare in un esito positivo nel doppio confronto tra i partenopei ed il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League.

Classifica Napoli nel ranking europeo, come fare per andare al Mondiale per club

La prima edizione rivisitata si svolgerà negli Stati Uniti nell’estate del 2025 e saranno dodici i club europei ammessi. L’Inter è stata già ammessa e l’altro posto in palio per quanto riguarda le squadre italiane vede in lizza la Juventus – ad oggi favorita – il Napoli e la Lazio.

Fa eccezione poi la vincitrice della Champions League, ammessa di diritto a prescindere dal numero fissato per ogni Paese. Verranno tenuti in conto i risultati conseguiti dalle edizioni che vanno dal 2021 al 2024. Ebbene, i partenopei dovranno fare il massimo già da febbraio.

Bisognerà eliminare il Barcellona agli ottavi ed approdare almeno ai quarti, nei quali occorrerà per forza vincere uno dei due incontri. Solo così il Napoli, attualmente con 41 punti, potrà superare la Juventus a 47 e che quest’anno è rimasta fuori dall’Europa.

Questo per via della squalifica ricevuta dalla UEFA per i noti fatti legati alle plusvalenze, che già videro i bianconeri ricevere una penalizzazione in classifica in Serie A nella passata stagione. Per quelle squadre che già matematicamente non possono qualificarsi per il Mondiale per club 2025 l’unico modo per farcela è vincere la Champions League e ricevere così la wild card che spetta ai detentori del trofeo.

I punti vengono assegnati in questo modo:

2 punti per ogni vittoria ottenuta dalla fase a gironi in poi;

1 punto per ogni pareggio;

1 punto per ogni turno raggiunto dagli ottavi in avanti;

4 punti bonus per avere partecipato alla partecipazione alla fase a gironi;

4 punti bonus per avere partecipato agli ottavi di finale.