Napoli, nuovo nome per il dopo Osimhen: costa tantissimo

Il Napoli inizia a riflettere sul dopo Osimhen, non sarà facile trattenere il nigeriano: ma il sostituto costa moltissimo

Il Napoli aveva davvero bisogno del ritorno a pieno regime di Victor Osimhen, dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori per un mese e mezzo. Il nigeriano si è sbloccato andando a segno contro il Braga e contro il Cagliari, è sempre lui uno dei principali valori aggiunti per gli azzurri, come testimonia anche la clamorosa giocata con assist incorporato contro i sardi per il gol vittoria di Kvaratskhelia.

Con il numero 9 in forma è tutta un’altra musica, le naviganti sono avvisate. Almeno per la corsa al quarto posto, il Napoli sarà avversario durissimo. Mazzarri sta provando a rinvigorire una squadra fiaccata da un avvio di stagione quasi disastroso sotto l’egida di Rudi Garcia. Avendo a disposizione un centravanti del genere, tutto o quasi è possibile.

Peccato perderlo per la Coppa d’Africa, per i partenopei, ma la sensazione è che almeno i malumori degli scorsi mesi siano alle spalle, con il ‘chiarimento’ sulla ormai celebre vicenda social di settembre e con una schiarita in arrivo sul fronte del rinnovo del contratto.

Tutto lascia presumere che Osimhen rinnoverà con il Napoli per un altro anno, allungando la scadenza al 2026, con una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Tanto dovrebbe bastare a tenere il fronte sereno fino a fine stagione, ma in estate, verosimilmente, tanti top club si daranno battaglia per lui. Ecco perché il Napoli deve pensare già da ora a un sostituto.

“Clausola da 100 milioni”: tutti avvisati, anche il Napoli

C’è un nome che si sta facendo largo, come una delle principali rivelazioni di questa stagione. Si tratta di Viktor Gyokeres, 25enne svedese dello Sporting, che in Portogallo ha avuto un impatto notevole.

Arrivato questa estate dal Coventry, a suon di gol e assist (ha colpito anche l’Atalanta in Europa League), ha attirato le attenzioni di tante società importanti. Rumours di mercato inevitabili quando il proprio rendimento cresce come nel suo caso (già 16 gol totali in stagione), ma il tecnico Ruben Amorim ha già alzato l’asticella e avvisato tutti: “Ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro“. Una cifra considerevole che potrebbe essere un ostacolo per molti. Tra gli altri, sta pensando a lui anche il Chelsea, sempre alla ricerca di un nuovo bomber.