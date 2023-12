Napoli: pronto il colpo in Serie A, la situazione

Il calciomercato di gennaio sta arrivando e il Napoli si prepara a intervenire: è possibile un colpo in Serie A, ma nel mirino c’è una doppia operazione

È stato un inizio di stagione complicato per il Napoli: la squadra azzurra si prepara a chiudere l’anno solare senza la certezza di poter tornare almeno tra le prime quattro. La lotta in Serie A è serrata, e la squadra adesso guidata da Walter Mazzarri attende ancora di ritrovare certezze e equilibrio.

Tuttavia, la qualificazione in Champions è fondamentale per gli azzurri, e per questo può essere importante il prossimo mercato.

In estate gli azzurri hanno perso Kim in difesa e Lozano in attacco, ma ha pesato moltissimo l’addio di Spalletti e sicuramente anche del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che aveva un importante ruolo di raccordo nello spogliatoio.

Chiaramente la traccia da seguire è la qualificazione Champions: se il presidente De Laurentiis si renderà conto che l’obiettivo rischia di sfuggire, ecco che potrebbe davvero decidere di intervenire sul mercato.

Mazzarri ha già lanciato qualche messaggio a riguardo: “Se la società me lo chiederà dirò di cosa c’è bisogno”, ha spiegato di recente l’allenatore, facendo capire che nella sua testa c’è l’esigenza di prendere qualche rinforzo.

Il Napoli in attacco è a posto, mentre qualcosa si potrebbe fare in difesa e a centrocampo. Di solito, però, la sessione di gennaio dei partenopei è fatto di operazioni minori e scambi. Un anno fa, con la squadra già lanciata al comando della classifica, furono fatte operazioni minori.

Andò via il secondo portiere Sirigu e arrivò Gollini in prestito. In difesa ci fu la partenza di Zanoli alla Sampdoria in prestito e l’arrivo, sempre a titolo temporaneo, di Bereszynski: in sostanza uno scambio. Anche se è presto per fare previsioni accurate, le operazioni per la sessione di gennaio 2024 potrebbero essere simili.

L’obiettivo è sempre per il terzino destro: piace, già da tempo, Pasquale Mazzocchi della Salernitana. In granata potrebbe andare ancora una volta Alessandro Zanoli, quindi di nuovo in prestito.

Il Napoli punta a due terzini destri per il calciomercato di gennaio

Il Napoli prenderebbe un giocatore più esperto e che può gestirsi meglio il ruolo di riserva. Discorso analogo si potrebbe fare con il Verona, in questo caso per Davide Faraoni: il terzino destro e capitano dell’Hellas fu molto “chiacchierato” la scorsa estate, e dato vicino al Napoli.

Stavolta il tutto potrebbe concretizzarsi, visto che il giocatore ha di fatto perso il posto da titolare, in quanto superato spesso nelle gerarchie da Doig e Thcatchoua. In questo caso, l’arrivo di Faraoni al Napoli sarebbe slegato da Zanoli e potrebbe essere a titolo definitivo.