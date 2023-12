Osimhen incredulo: la notizia che gli è arrivata lo manda su tutte le furie

Clamorosa notizia su Victor Osimhen: parole sorprendenti, il centravanti nigeriano stavolta va su tutte le furie

Victor Osimhen è tornato. Dopo un periodo di necessario ‘rodaggio’, il centravanti nigeriano è riapparso in ottime condizioni contro il Cagliari, autentico mattatore in una partita delicata e in parte sofferta che ha permesso al Napoli di infrangere il tabù Maradona. Ma proprio nel momento della ritrovata serenità, è arrivata nella serata di domenica una notizia che lo ha mandato completamente su tutte le furie.

Stavolta non c’entrano i risultati sul campo, non c’entrano i gol che ancora lo distanziano dal leader della classifica marcatori, Lautaro Martinez, e non c’entrano nemmeno le beghe relative al rinnovo di contratto, sempre più vicino ma ancora non ufficiale.

A far imbufalire il bomber nigeriano sono state le parole di un suo ex grande rivale sul campo.

Tra un complimento e l’altro, il centravanti fresco di vittoria del Pallone d’Oro africano ha infatti dovuto incassare una provocazione clamorosa da parte di un avversario che non gli ha mai fatto sconti, e che lo ha messo in difficoltà in diverse occasioni nelle sue prime stagioni italiane.

A parlare è stato Giorgio Chiellini, campione d’Europa con la nazionale azzurra e storico capitano e leader della Juventus. A pochi giorni dal suo ritiro ufficiale dal mondo del calcio, al termine della sua unica stagione in Mls, l’ex difensore toscano è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club e ha parlato dei principali bomber del campionato italiano.

Osimhen, annuncio clamoroso: un ex avversario provoca il bomber del Napoli

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Victor Osimhen, un rivale contro cui Chiellini ha sempre fatto fatica, a suo parere soprattutto per una distanza anagrafica che non gli ha permesso di poter combattere ‘ad armi pari’.

Al di là delle parole sui loro scontri sul campo, a far discutere sono state le dichiarazioni sul recente gol contro il Cagliari del bomber nigeriano ad aver mandato su tutte le furie il centravanti. Secondo Chiellini, più ancora che i meriti di Victor, in occasione della rete che ha ‘stappato’ la sfida contro la squadra rossoblù, a risultare decisivi sono stati i demeriti dei centrali difensivi sardi.

“Se ci fossi stato io in campo Osimhen nemmeno saltava“, ha spiegato l’ex difensore azzurro, aggiungendo: “Gli avrei dato una spallata e non lo avrei fatto arrivare sul pallone. Io non l’avrei mai presa, ma non l’avrebbe mai presa nemmeno lui“. Parole che hanno infastidito tutti i tifosi azzurri, anche se hanno un fondo di verità.

Tutti ancora ricordano infatti le marcature ruvide dell’ex difensore della Juventus, al limite della scorrettezza, se non anzi, molto spesso, anche al di là del limite. Marcature che Chiellini si è potuto permettere per tutta la carriera soprattutto perché ‘tutelato’ da una maglia importante. Ma nel calcio di oggi un modo di pensare del genere, lontano da qualunque tipo di fair play, è probabilmente fuori luogo.