Sentenza definitiva: è il “De Ketelaere del Napoli”

Un flop alla De Ketelaere in casa Napoli, arriva la sentenza definitiva: giocatore in crisi tra gli azzurri

Nell’estate 2022, c’era grande hype per l’arrivo al Milan di Charles De Ketelaere, acquisto fortemente voluto da Maldini e Massara, inseguito per settimane. Acquistato dal Bruges per una cifra non indifferente, 35 milioni di euro, per i rossoneri lo scorso anno si era però rivelato una grande delusione.

Prestazioni scialbe e sottotono a ripetizione, nonostante le numerose chances concessegli. Quindi, la cessione all’Atalanta. Dove Gasperini è sembrato riuscire a rivitalizzarlo almeno in una prima fase, anche a Bergamo poi il suo rendimento si è fatto altalenante, anche se di certo siamo di fronte a un giocatore più vivo rispetto a un anno fa.

Può capitare, lo sappiamo, che ci siano dei talenti che facciano fatica a esplodere, in un contesto difficile come quello del campionato italiano. Giocatori che approdano con grandi premesse, per poi non riuscire a esprimere il loro potenziale, trasformandosi in autentiche meteore. Ce n’è una anche nel Napoli, secondo qualcuno.

Gli azzurri stanno provando a rilanciarsi e forse dopo le vittorie con Braga e Cagliari si intravedono i primi benefici della ‘cura’ Mazzarri. La strada per rivedere un Napoli finalmente brillante ed efficace però appare ancora lunga, e non tutti stanno riuscendo a dare il loro contributo.

Napoli, bocciatura totale per Lindstrom: “Nessuno lo ha ancora capito”

Ha lasciato perplessi, in casa partenopea, il profilo di Jesper Lindstrom. Il danese classe 2000 è stato pagato ben 25 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte e non molto tempo fa è stato individuato tra i giovani più promettenti a livello europeo. Ma fin qui le sue qualità non si sono viste per niente.

11 presenze con appena 186 minuti totali fin qui, una sola partenza da titolare, quella contro il Lecce a fine settembre. Un giocatore che sembra sempre più “il De Ketelaere 2.0”, secondo un articolo della testata ‘Il Napolista’. Il problema è quello che sembra un equivoco tattico attorno alla sua figura. “Sul suo ruolo ci sarebbe tanto da dire, Giuntoli lo aveva scelto per prendere il posto di Zielinski“, scrive ancora ‘Il Napolista’. Nello scacchiere azzurro, si collocherebbe in teoria come esterno offensivo, sostituto di Lozano e cambio di Politano, ma forse, anche per i suoi trascorsi all’Eintracht, è più assimilabile a un trequartista o a una mezzala offensiva.

“Prima Garcia e ora Mazzarri non hanno capito che giocatore sia”, si legge ancora. Il nuovo allenatore partenopeo, parlando di lui, ha dichiarato che per il momento lo sta studiando e sta cercando di collocarlo nel modo giusto. Per lui, potrebbe esserci una chance da titolare a centrocampo con il Frosinone in Coppa Italia, vista la perdurante assenza di Zielinski.