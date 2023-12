Sorriso smagliante, scollatura travolgente! Ivana regina della consolle

Ivana Knoll in consolle, fa rima ed è il trend del momento: la celebre modella e influencer scatenata anche come deejay, che curve

Un anno fa, il mondo intero si è accorto di lei nei panni della tifosa più sfegatata e seducente dei Mondiali in Qatar. Oggi, Ivana Knoll sta spopolando anche nei panni della disc jockey e naturalmente sta lasciando il segno per fascino e sensualità fuori dal mondo.

Un personaggio ormai sulla bocca di tutti, la modella e influencer croata di origini tedesche. Largamente votata a furor di popolo come il volto femminile per eccellenza dell’ultima rassegna iridata e per la quale l’attesa in vista di Euro 2024, ovviamente, cresce già a dismisura. In Italia-Croazia, ci sarà da avere un occhio di riguardo anche per lei.

In giro per il mondo, dovunque vada, strappa boati di ammirazione e non passa inosservata. Sulle spiagge di Dubai o della Florida, di Ibiza o di Mykonos, in giro per le principali metropoli americane e non solo, Ivana è una garanzia.

Negli ultimi dodici mesi, con un traffico costante di ammiratori sul suo profilo Instagram (oltre tre milioni di followers), che adesso la stanno scoprendo anche in una nuova dimensione. Grande appassionata di musica, Ivana si è lanciata nella attività di deejay e quando c’è lei, ovviamente, la pista si infiamma in un attimo.

La febbre del sabato sera a Las Vegas: con Ivana Knoll deejay siamo tutti fuori di testa, l’abito non contiene niente

In questi giorni, Ivana ha ricevuto il premio come ‘best celebrity dj of the year’, riconoscimento naturalmente immortalato con scatti da favola sui social. Il suo momento magico prosegue con una serata in consolle in una location esclusiva in quel di Las Vegas. Temperature altissime, e nemmeno ci sarebbe bisogno di dirlo.

Dentro il locale, guardano tutti lei e con quel vestito non potrebbe essere altrimenti. Elegante abitino rosso fiammante, con una scollatura eclatante e incontenibile. Un lato A che ormai è entrato nell’immaginario collettivo e incendia la passione della community.

Il suo sorriso magnetico fa il resto, Ivana è spettacolare e per l’ennesima volta fa strage di like e commenti a suo favore. Di sicuro, sarebbero in molti coloro che vorrebbero passare un sabato sera a ballare sulle sue note.