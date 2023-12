Spunta Sensi: scambio assurdo Inter-Napoli

Si parla di uno scambio Inter-Napoli con Sensi proposto ai partenopei in cambio di un elemento in cui sono riposte tantissime ottime aspettative già per l’immediato

Sensi è un altro dei possibili candidati per il calciomercato del Napoli nel corso della finestra che durerà per tutto il prossimo mese di gennaio. Il centrocampista dell’Inter non sta trovando spazio in questa stagione dopo avere fatto molto bene l’anno scorso con la maglia del Monza.

La carriera dell’ex Sassuolo ha subito un forte stop per colpa di diversi infortuni. Questo ha smorzato l’entusiasmo che i tifosi nerazzurri avevano provato grazie alle sue prestazioni, condite da diversi gol in inserimento. Oggi Sensi è finito ai margini dell’Inter ed a giugno del 2024 il suo contratto scadrà.

Di rinnovo non se ne vede l’ombra. Ma il club milanese starebbe cercando in qualche modo di capitalizzare sul cartellino del giocatore provando ad inserirlo in qualche scambio da potere ufficializzare ad inizio 2024. Altrimenti sarà costretta a tenere Sensi in rosa. Per poi perderlo a parametro zero nella prossima estate.

C’è una voce di calciomercato che vorrebbe la stessa Inter proporre Sensi al Napoli in cambio di un elemento in forza al club di Aurelio De Laurentiis. L’azzurro in questione è visto come un potenziale futuro elemento importante. Inoltre ha già maturato una buona esperienza in Serie A.

Pare che la compagine allenata da Simone Inzaghi stia seguendo con un certo interesse Alessandro Zanoli, qui ritratto quando ha giocato in prestito alla Sampdoria nella passata stagione. A 23 anni il difensore emiliano è pronto per potersi imporre con una certa continuità e nonostante un minutaggio molto esiguo, il Napoli crede fortemente in lui.

Sensi al Napoli ed un azzurro all’Inter, di chi si tratta

Il giovane è visto come un buonissimo sostituto di capitan Giovanni Di Lorenzo e prima o poi avrà la sua possibilità di potere giocare con maggiore continuità. Non in pochi si aspettavano che Mazzarri potesse provarlo sulla fascia sinistra viste le concomitanti assenze per infortunio sia di Mario Rui che di Mathias Olivera.

Invece l’allenatore livornese ha preferito affidarsi a Juan Jesus e soprattutto a Nathan, adattando i due brasiliani sulla corsia laterale mancina arretrata. Zanoli invece è prettamente un terzino destro di spinta, ma può ricoprire anche la posizione di difensore centrale all’occorrenza.

Come caratteristiche è assai simile proprio allo stesso Di Lorenzo ed in Serie A ha potuto maturare già una buona esperienza un anno fa con la Samp, alla quale era andato in prestito nella seconda parte dello scorso campionato. Con i blucerchiati Zanoli riuscì a segnare due gol ed a piazzare altrettanti assist.

Il suo contratto con il Napoli scade a giugno del 2026 e la società non avrebbe intenzione di inserirlo in alcuno scambio. Lui viene visto come il futuro titolare della fascia destra di difesa. E Sensi poi potrebbe rappresentare un obiettivo realistico per la prossima stagione, quando il centrocampista marchigiano potrà accasarsi eventualmente in azzurro da svincolato.