Addio Napoli, firma coi bianconeri: esulta anche la Roma

Il Napoli sembra doversi allontanare dall’obiettivo di mercato in una trattativa che renderebbe felice anche la Roma

Tracollo di Coppa Italia a parte, la vittoria contro il Cagliari ha permesso al Napoli di rialzare la testa dopo un periodo decisamente negativo con tre sconfitte su quattro partite di campionato. Ora nel campionato bisogna dare continuità in modo da restare attaccati alla zona Champions, obiettivo prioritario dei partenopei. Per chiudere la stagione tra le prime quattro serve andare a rinforzare la rosa di Mazzarri con il centrocampo principale reparto da migliorare considerando la partenza, per la Coppa D’Africa, di Anguissa.

Secondo le informazioni del Mundo Deportivo, i partenopei potrebbero insidiare il Barcellona nella corsa a Mats Wieffer. Le prestazioni del classe 1999, in forza al Feyenoord, non sono passate inosservate e proprio per questo si rischia una vera e propria asta di mercato tra gennaio e il prossimo giugno. Situazione che allontanerebbe il Napoli dal centrocampista olandese.

Come riportato da Footballinsider, sul giocatore è presente anche l’interesse del Fulham che vuole andare a rinforzare la propria rosa e il centrocampista ventiquattrenne sembra essere il profilo ideale per una squadra attualmente undicesima e pronta a vivere una seconda parte stagionale senza troppe difficoltà.

Gli scout del club inglese erano presenti a vedere il match tra Celtic e Feyenoord (vinto dagli scozzesi per due a uno) con l’obiettivo di visionare Wieffer, entrato nel corso della ripresa.

Non si tratta di una trattativa semplice sia per un discorso economico (circa 25 milioni di sterline) sia per la volontà del Feyenoord di non perdere il giocatore nel bel mezzo della stagione.

Il centrocampista, fino a questo momento, ha realizzato tre gol e due assist in tutte le competizioni dimostrando la sua importanza all’interno del sistema di gioco degli olandesi.

Fulham su Wieffer: esulta anche la Roma

L’eventuale approdo di Wieffer in Premier League farebbe esultare anche la Roma: i giallorossi, per il terzo anno consecutivo, incroceranno il Feyenoord nel cammino europeo. Le due squadre si affronteranno nello spareggio di Europa League e non trovarsi di fronte un giocatore come il classe 1999 sarebbe un grande aiuto per i giallorossi.

Parliamo di un centrocampista forte fisicamente e abile nel dettare tempi e ritmi di gioco. Nel mercato tutto può succedere ma, al momento, appare decisamente complicato l’addio di Wieffer dal Feyenoord a gennaio. Il classe 1999 è destinato a restare in Olanda fino al termine dell’annata prima del definitivo salto di qualità.