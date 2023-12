Ancelotti ‘aiuta’ De Laurentiis: arriva il regalo inaspettato

Il Napoli sta pensando di portare all’ombra del Vesuvio un calciatore attualmente in forza alle Merengues? L’indiscrezione non lascia dubbi

Una delle principali questioni a tenere banco in casa Napoli è quella relativa al futuro di Alex Meret. Dopo la bella annata scudetto, il portiere friulano sta conducendo un inizio di stagione tra alti e bassi e il suo rendimento ha spinto il club azzurro a fare delle riflessioni.

Come riferito dall’agente dello stesso calciatore, con ogni probabilità il Napoli eserciterà la opzione di rinnovo presente nel contratto di Meret per sventare il rischio di perderlo a zero nei prossimi mesi. Ciò, tuttavia, non vuol dire che continuerà a puntare su di lui.

L’idea generale, infatti, è che dopo aver formalizzato il prolungamento De Laurentiis cercherà di rivenderlo al miglior offerente. Si parla di Inter, ad esempio, ma anche di diversi club di Premier League.

In questo scenario, la domanda che subito viene spontanea è: chi difenderà i pali della porta partenopea se e quando il classe ’97 lascerà il capoluogo campano? Non Pierluigi Gollini, il quale è destinato a ricoprire ancora il ruolo di riserva. La compagine campione d’Italia punterà su un nuovo profilo e sul taccuino azzurro vi sono diversi nomi già da un po’ di tempo. Nelle scorse ore se n’è aggiunto un altro davvero interessante.

Ci riferiamo Andriy Lunin, portiere ucraino attualmente in forza al Real Madrid. L’ex Dnipro ha giocato titolare dopo il grave infortunio di Thibaut Courtois ma non ha convinto appieno la dirigenza delle Merengues, che ha deciso di correre ai ripari ingaggiando Kepa Arrizabalaga.

Napoli, chi sarà il portiere del futuro? L’assist di Ancelotti

Di recente Kepa è a sua volta incappato in un acciacco e dunque il classe ’99 è tornato ad indossare la maglia dei Blancos da titolare. Carlo Ancelotti, però, ha già chiarito che non appena lo spagnolo tornerà a disposizione Lunin si riaccomoderà in panchina.

Un assist per Aurelio De Laurentiis, il cui interessamento si è fatto ancora più forte quando ha appreso la richiesta economica di Florentino Perez per la cessione: 12 milioni di euro. Una cifra accessibilissima per il Napoli, a maggior ragione se si pensa che dalla cessione di Meret potrebbe ricavare una ventina di milioni.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI