Bikini da urlo: Buccino esplosiva in piscina

C’è di nuovo da impazzire per lei, ecco la nuova foto pazzesca della bellissima showgirl italiana, Cristina Buccino

Tanta televisione ed un lavoro come modella meritatissimo vista la sua bellezza, ma anche il mondo dei social ha una certa importanza per la stupenda showgirl italiana seguita in tutto il mondo. Anche se ormai è famosissima, Cristina Buccino non perde mai l’occasione per farsi notare ancora di più. Per lei Instagram è un’arma importante.

Tutto facile per lei che è già meravigliosa di suo, con un fisico letteralmente mozzafiato a darle supporto. Insomma, a Cristina basta mettersi in posa ed il gioco è fatto. Non sarà certo un caso se la pazzesca trentottenne ha un seguito simile: su Instagram, ben 3 milioni di utenti. I numeri sono dalla sua parte e non poteva essere altrimenti con gli scatti a cui ormai sono abituati i seguaci della modella.

La stupenda ragazza di Castrovillari sa come fare per attirare l’attenzione e portare nuova acqua al suo mulino. Viso meraviglioso e corpo che pare scolpito nel marmo, ma dietro c’è anche una grande intelligenza oltre che bravura. Lei è capace di trasformare ogni momento in una possibile foto provocatoria da far vedere ai suoi fan. Come detto però, per lei è anche tutto più facile: con quel fisico le basta mettersi di fronte l’obiettivo e… Via ai like!

Nuda a bordo piscina: la Buccino è illegale

È successo pressappoco così dopo la sua ultima foto. Avete visto che curve? La classe ’85 è letteralmente illegale a bordo piscina. Certo, non è un post per deboli di cuore quello che Cristina ha appena condiviso. Il bikini è spaziale! Costume stretto e gambe chilometriche tutte in vista, oltre ovviamente al generosissimo lato A. Chi guarda, stenta a credere ai propri occhi.

Anche chi sa benissimo di cosa sia capace la Buccino, resta comunque ‘sconvolto’ dinanzi ad una foto del genere. Curve da paura, impossibile non metterle like. Insomma, proprio in costume la Buccino diventa troppo ‘pericolosa’. Le sue misure sono 94-64-94, capite quindi perché spesso i fan con le sue foto vadano in assoluta difficoltà…

Anche oggi non restare a bocca aperta è del tutto impossibile. Cristina però si diverte così, sapendo che i fan perderanno sempre la testa per le sue forme. Adesso non resta che attendere il suo prossimo meraviglioso e stupefacente post.