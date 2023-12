Calciomercato: niente rinnovo con la Lazio, arriva a zero

Felipe Anderson è sempre più vicino a lasciare la Lazio a zero. Il rinnovo è sempre più lontano e per il brasiliano è possibile un trasferimento nel prossimo calciomercato.

Il rapporto tra Felipe Anderson e la Lazio sembra essere ormai giunto al termine. Nonostante Sarri punti molto sul giocatore, il destino del brasiliano sembra essere segnato e la conferma arriva direttamente da Nicolò Schira, che parla di una trattativa in fase di stallo per il rinnovo.

Per Felipe Anderson, quindi, è tutto pronto per il trasferimento a zero durante il calciomercato estivo. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane considerando che ormai febbraio è alle porte.

Mercato: niente rinnovo, Felipe Anderson a zero

Felipe Anderson sta dimostrando di essere un giocatore di assoluta qualità e, di certo, la possibilità di prenderlo a zero rappresenta una occasione più unica che rara. La Lazio sta facendo di tutto per arrivare al rinnovo, ma per il momento parliamo di una situazione in stallo e per questo motivo l’ipotesi più probabile resta quella di un addio. Da febbraio le trattative sono pronte ad entrare nel vivo e quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Ritornando alla vicenda, Felipe Anderson durante il calciomercato estivo rappresenta una possibilità importante a zero. I ragionamenti sono in corso e per questo motivo da febbraio i discorsi sono pronti ad entrare nel vivo. Di certo il calciatore è una opportunità molto importante e, quindi, vedremo cosa succederà nel giro di davvero poco tempo.

La Lazio proverà a convincere il giocatore a rinnovare, ma non è assolutamente semplice e quindi tutte le possibilità sono fattibili. A questo punto non ci resta che attendere almeno febbraio per avere un quadro molto più chiaro anche sul futuro di un calciatore che continua ad essere di fondamentale importanza per i biancocelesti.

Ultime Lazio: Felipe Anderson si libera a zero

Felipe Anderson è pronto a liberarsi a zero in ottica del calciomercato estivo. Nessuna squadra ha ancora sondato il terreno considerando che le trattative sono pronte ad entrare nel vivo da febbraio e non è da escludere che il giocatore voglia dare precedenza alla Lazio. Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco per diverso tempo.