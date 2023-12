Napoli: colpo a sorpresa, arriva l’ex Milan

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato e a sorpresa potrebbe chiudere per l’ex Milan. Si tratta di un colpo sicuramente importante per Mazzarri.

Il Napoli durante il calciomercato invernale potrebbe dare spazio ad una vera e propria rivoluzione. Mazzarri è pronto a chiedere alla società diversi rinforzi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da IlMattino, il Napoli in questo calciomercato potrebbe decidere di prendere un ex Milan. Il calciatore piace molto ai partenopei e sono in corso tutti i ragionamenti del caso per capire la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato Napoli: rinforzo per Mazzarri, arriva l’ex Milan

Il Napoli è al lavoro per cercare di trovare i giusti rinforzi da dare a Mazzarri. La strada è lunga e può succedere di tutto, ma le idee in casa partenopea sono molto chiare e per questo motivo sembra essere impossibile fare un passo indietro. Sono diversi gli obiettivi che sono sul taccuino di Meluso, ma il club preferisce comunque non accelerare e aspettare ancora un po’ prima di sciogliere tutti i dubbi e affondare il colpo per regalare al tecnico dei rinforzi molto importanti.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli ha preso informazioni su Vranckx per il ruolo di vice Anguissa. Il centrocampista partirà per la Coppa d’Africa e i partenopei sono obbligati a prendere un sostituto. Per questo motivo l’ex Milan è una possibilità anche se sono in corso tutte le riflessioni del caso e una scelta definitiva sarà fatta solo nelle prossime settimane.

Stiamo parlando di un calciatore che ha assolutamente voglia di rilanciarsi dopo un periodo non facile e il Napoli potrebbe essere l’occasione giusta. Ma la strada è lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere delle certezze.

Mercato Napoli: idea Vranckx per il centrocampo

Il nome di Vranckx è nuovo per il centrocampo del Napoli e vedremo se alla fine si concluderà durante questo calciomercato invernale. La strada è lunga e può succedere di tutto, ma eluso ha le idee molto chiare e per questo motivo non possiamo escludere che nel giro di davvero poco tempo si possa arrivare ad una conclusione.