De Laurentiis ‘boicotta’ la Supercoppa: clamoroso annuncio del presidente del Napoli

Clamoroso annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli pronto a boicottare la Supercoppa

Dal prossimo 18 gennaio si terrà a Riyad la Supercoppa Italiana 2024 che si giocherà per la prima volta con la modalità final four, già attuata dalla Liga ormai da qualche anno con discreti risultati in termini di visibiità

A prendervi parte saranno Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina, con le semifinali che si disputeranno il 18 ed il 19 gennaio, mentre la finale si giocherà il 22 gennaio. Gli azzurri sfideranno i viola in semifinale, ma è da vedere se così sarà poiché il presidente De Laurentiis starebbe pensando di “boicottare” la Supercoppa dopo che le sue richieste di giocare la competizione in Italia sono rimaste in ascoltate.

Il patron romano ha mostrato tutta la sua insoddisfazione per la scelta di andare a giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ed ha minacciato di non far volare il Napoli a gennaio nel paese mediorientale con un annuncio che ha lasciato tutti senza parole.

Già da qualche mese Aurelio De Laurentiis ha fatto sentire la propria voce in Lega, chiedendo più volte di far disputare la Supercoppa Italiana in Italia e non in Arabia Saudita. Richieste, queste, cadute nel vuote e, visti gli accordi in essere con il paese arabo, è praticamente impossibile per la Lega Serie A e la FIGC fare un passo indietro senza andare a minare i rapporti diplomatici tra le due federazioni.

Supercoppa in Arabia Saudita, De Laurentiis non ci sta: l’annuncio è clamoroso

Il patron romano si è sempre mostrato contro l’idea di giocare in Arabia Saudita una competizione simile e sarebbe stato anche disposto a rinunciare a qualche milione in più per disputarla in Italia, ma così non sarà. De Laurentiis, tuttavia, non ci sta e, con un annuncio clamoroso, ha fatto sapere di voler “boicottare” la Supercoppa, non facendo volare il Napoli in Arabia Saudita qualora i campi di allenamento non fossero all’altezza.

Nella giornata di martedì, una delegazione azzurra è partita proprio alla volta del paese arabo per valutare la situazione e qualora i campi di allenamento non fossero ritenuti idonei, De Laurentiis non farà partire gli azzurri. Da capire, però, se alle parole seguiranno poi i fatti dato che il Napoli è al momento l’unico club contrario a disputare la Supercoppa in Arabia Saudita.

Inizialmente, si pensava che anche la Fiorentina non fosse contenta nel disputare la competizione nel paese arabo, ma la Viola ha fatto chiarezza con un comunicato ufficiale. Il club gigliato ha sottolineato di essersi guadagnato sul campo il diritto a partecipare alla Supercoppa e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro.