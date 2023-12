Il Napoli fa spesa a Madrid: colpo dal Real

Nella lista di Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è presente anche un calciatore che milita da tempo nelle fila del Real Madrid

Il Napoli è chiamato a risalire la china in campionato, per rientrare in possesso del quarto posto della classifica di Serie A. Qualificarsi in Champions è un obiettivo a dir poco fondamentale, in caso contrario avremmo a che fare con un fallimento di proporzioni gigantesche. Aurelio De Laurentiis spera che Mazzarri riesca a portare a termine il suo compito nel migliore dei modi.

Parallelamente, la dirigenza azzurra lavora sotto traccia sul fronte calciomercato per potenziare la rosa a disposizione. In tal senso, non è affatto da escludere che arrivi almeno un rinforzo durante la sessione dei trasferimenti di gennaio. Anche se comunque la rosa attualmente a disposizione è più che valida sulla carta. Finora, però, il rendimento sul campo dei campioni d’Italia in carica è stato particolarmente deludente.

Si è perso tanto rispetto alla passata stagione, di conseguenza sarebbe meglio cambiare qualche interprete. Difatti, nell’estate del 2024 la società partenopea ha intenzione di mettere in atto questo modus operandi. Qui entra in gioco Alex Meret, il quale come noto presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il rinnovo del portiere di Udine, che compirà 27 anni il 22 marzo, appare tutt’altro che scontato, quindi si registrano buone probabilità che l’ex Spal possa lasciare il Napoli a parametro zero. La dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso è ovviamente consapevole della situazione spinosa, ragion per cui si guarda attorno alla ricerca di papabili sostituti di Meret.

Stando a quanto riferisce il portale iberico ‘Todofichajes.com’, pare che nella lista dei desideri del club campano ci sia pure una pedina che milita nelle fila del Real Madrid. Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad Andrij Lunin, portiere ucraino classe ’99.

Calciomercato Napoli, Meret può dire addio a zero: prende quota l’ipotesi Lunin

Abbiamo a che fare con un profilo sicuramente intrigante. Ma dal suo sbarco nella capitale spagnola l’estremo difensore 24enne non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Dopo il grave infortunio di Courtois, per giunta, il Real Madrid si è assicurato le prestazioni di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea.

Un segnale di come i ‘Blancos’ non siano intenzionati a puntare su di lui in futuro. In Lunin, dunque, sale sempre di più la voglia di intraprendere una nuova avventura per aumentare notevolmente il proprio minutaggio. La richiesta per il suo cartellino, sempre secondo la fonte citata, è di circa 12 milioni di euro.

Un prezzo tutto sommato accessibile, col Napoli che sarebbe disposto ad accontentare Florentino Perez. Ma prima di approfondire i dialoghi per poi eventualmente tentare l’affondo, bisogna capire come evolverà la spinosa vicenda Meret. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.