Liverpool in pressing sul giocatore del Napoli: tifosi preoccupati

Il Liverpool è pronto ad andare in pressing su un calciatore del Napoli: i tifosi sono preoccupati, può partire già a gennaio

La sessione di gennaio sul calciomercato potrebbe non essere così proficua per il Napoli, almeno per quanto riguarda le entrate. I partenopei, infatti, puntano a chiudere al più presto il rinnovo di Victor Osimhen – la firma dovrebbe arrivare già prima del nuovo anno – e tentano di trovare un accordo per il prolungamento di Piotr Zielinski, con molte difficoltà in più.

La scadenza a breve termine del polacco, che già poteva partire la scorsa estate, non lascia tranquilli, anche per il pressing crescente di Juve e Inter, ma c’è un altro nome che ora preoccupa non poco i campioni d’Italia in carica. Stiamo parlando di Eljif Elmas, centrocampista che non ha mai davvero conquistato il posto da titolare, ma è sempre stato molto utile nello scacchiere di Luciano Spalletti prima e ora di Walter Mazzarri.

La sua luce si è un po’ offuscata con l’arrivo di Rudi Garcia, che non ha sfruttato al meglio le sue qualità soprattutto a partita in corso. Lo dimostrano i numeri della prima parte di stagione: il macedone ha giocato undici partite in Serie A, di cui solo un quarto da titolare, mettendo comunque a segno due reti. Con l’arrivo di Mazzarri, che apprezza questo tipo di calciatore, i dati possono crescere in maniera impetuosa, sempre che il calciomercato non porti grosse novità.

Jurgen Klopp saprebbe come sfruttare al meglio le qualità di Elmas nel suo consueto 4-3-3. Il 24enne ha le caratteristiche che piacciono al tedesco: è abile nelle percussioni palle al piede, copre un’ampia porzione di campo con facilità di corsa ed effettuando entrambe le fasi di gioco, soprattutto è duttile, disimpegnandosi al meglio da mezzala e come esterno offensivo.

Il Liverpool sfida il Lipsia per Elmas: Klopp lo vuole subito

Insomma, farebbe comodo anche ai Reds, che infatti già la scorsa estate l’hanno cercato con insistenza, senza riuscire a concludere la trattativa. Il suo dossier potrebbe essere riaperto a gennaio, con gli inglesi che potrebbero ben presto tornare alla carica per un talento con la sua tecnica.

La big di Premier League sfida il Lipsia – ora molto avanti – e potrebbe mettere sul piatto un’offerta da circa 25-30 milioni di euro che lascerebbe poco scampo al Napoli, costretto a capitolare a breve giro di posta. Questa possibilità preoccupa i tifosi, quindi, anche se questa cifra verrebbe inevitabilmente reinvestita per un calciatore simile al macedone.