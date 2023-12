Napoli, tradimento in atto: un ex Milan a gennaio

Un possibile innesto di calciomercato del Napoli ad inizio 2024 potrebbe vedere un ex rossonero approdare in azzurro per sostituire Anguissa via col Camerun

Il Napoli starebbe pensando ad un ex Milan per mettere una pezza a centrocampo e coprire la falla lasciata dalla preannunciata assenza di André-Frank Zambo Anguissa. Il quale sarà via con il Camerun per via della Coppa d’Africa, con la sua assenza che potrebbe protrarsi dalle due settimane ad un mese pieno.

Zambo Anguissa salterà anche la Supercoppa Italiana che il Napoli contenderà in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio alla Fiorentina ed eventualmente alla vincente del match Inter-Lazio. Il nome di questo calciatore ex Milan si annuncia alla lista di altri possibili obiettivi stilata dall’area scouting azzurra.

In tale elenco sarebbero presenti i due talenti della nazionale Under 21 della Danimarca, Maurits Kjærgaard del Red Bull Salisburgo ed Albert Grønbæk del Bodø/Glimt. Entrambi sono elementi molto giovani ma dotati di grande personalità e di una buonissima tecnica.

Ci sarebbe però anche un nome dell’ultimo minuto che sarebbe spuntato per il Napoli, e si tratta di un giocatore che di recente ha militato per l’appunto con la maglia del Milan. Anche in questo caso parliamo di una pedina di centrocampo di giovane età ma ormai sufficientemente esperta per potere ben figurare in Serie A.

Tra l’altro l’acquisto di un centrocampista nel corso della sessione trasferimenti invernale di gennaio 2024 viene data come la mossa più probabile da parte del Napoli. Mentre per quanto riguarda l’assenza di Osimhen sempre a causa della Coppa d’Africa il club potrebbe non fare nulla ed affidarsi ai già presenti Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Come sostituto di Zambo Anguissa ora ci sarebbe anche Aster Vranckx, 24enne centrocampista del Wolfsburg che ha giocato con la maglia del Milan da settembre del 2022 fino al 30 giugno 2023 in prestito. Il nazionale belga non è stato poi riscattato.

Calciomercato Napoli, Vranckx come vice Anguissa

Dopo un inizio di stagione caratterizzato da un impiego part-time, Vranckx è riuscito ad imporsi come titolare, agendo prevalentemente come mediano. Lui però può agire anche in posizione centrale più avanzata, all’occorrenza, sia come centrocampista puro che come trequartista.

Aster Vranckx è legato al Wolfsburg da un contratto fino a giugno del 2025, ha al suo attivo quattro convocazioni con il Belgio e ha uno stipendio di circa 2,7 milioni di euro a stagione. Per l’eventuale passaggio al Napoli potrebbe essere fattibile una operazione in prestito oneroso per una cifra compresa tra i 4 ed i 6 milioni di euro.