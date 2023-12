Offerta irrinunciabile: il Napoli cede il jolly Elmas

Una squadra estera sta facendo carte false pur di portare subito Eljif Elmas via da Napoli. I soldi in ballo sarebbero davvero tanti, com’è la situazione

Il Napoli ed Eljif Elmas potrebbero salutarsi, e già nel corso del calciomercato di gennaio 2024. Infatti il sodalizio azzurro avrebbe offerto una offerta importante in cambio del cartellino del “tuttocampista” macedone, che è anche un punto fermo della sua nazionale.

Va detto che il rapporto tra il Napoli ed Elmas è ottimo e che il calciatore, pur non essendo un titolare fisso, ha comunque modo di giocare molto spesso. Ed anche di risultare decisivo. Il 24enne di Skopje, anche subentrando dalla panchina, è riuscito molte volte a fare gol ed a togliere le castagne dal fuoco agli azzurri.

Era capitato nella trasferta di fine novembre in casa dell’Atalanta, con Elmas che regalò al Napoli i 3 punti con la sua rete siglata al 79′ dell’incontro, venti minuti dopo essere stato mandato in campo da Walter Mazzarri. Grazie a lui ci fu il 2-1 finale in trasferta per i partenopei, su un campo da sempre ostico per la formazione campana.

Adesso però si è palesata questa occasione di mercato. Occasione sia per Elmas che per il Napoli, il quale potrebbe monetizzare in maniera importante dalla cessione del calciatore. E le motivazioni che spingono ad accettare la cessione sono diversi.

La proposta importante per Elmas è giunta dalla Germania, ed in particolare dal Red Bull Lipsia. L’ambiziosa squadra tedesca dispone da sempre di fondi importanti da potere investire in sede di calciomercato. I rapporti con il Napoli poi sono buoni in virtù dell’affare che porto Demme in maglia azzurra.

Napoli ed Elmas, 25 milioni di motivi per dire si

Vendere il macedone avrebbe senso dal punto di vista prettamente economico. La cosa consentirebbe anzitutto a De Laurentiis di potere monetizzare al massimo su un elemento che andrà in scadenza a giugno del 2025 e che difficilmente potrà essere ceduto a 25 milioni già durante la prossima estate.

Infatti si parla anche di volontà del giocatore di volere provare una nuova esperienza, dopo quattro stagioni vissute in azzurro. Questo quindi lascia presagire anche come Elmas difficilmente è propenso a firmare un eventuale rinnovo di contratto del quale tra l’altro non si è mai parlato.

E c’è un altro aspetto: per il Napoli la cessione del suo centrocampista rappresenterebbe anche un modo per realizzare una plusvalenza di quasi 9 mln. Il calciatore venne infatti acquistato dai turchi del Fenerbahce per 16,20 mln durante l’estate 2019.

Il Lipsia fa sul serio, con una offerta comprensiva sia di parte fissa (20 mln) che di bonus facilmente raggiungibili (i restanti 5). Per quanto conveniente però, la cessione del macedone rappresenterebbe un vuoto importante e difficilmente colmabile nell’immediato.

Considerando che nella seconda metà di gennaio ci sarà da giocare anche la Supercoppa Italiana, in cui mancherà Anguissa a causa della Coppa d’Africa, occorrerà riflettere in maniera profonda sul da farsi.