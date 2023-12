Rivoluzione Napoli, cacciati via tutti

Altro momento cruciale e di alta tensione nella stagione del Napoli, il ko in Coppa Italia col Frosinone dà il via alla rivoluzione

Si pensava che per il Napoli il fondo in questa stagione fosse già stato toccato con la gestione Garcia. Invece, gli azzurri campioni d’Italia sono andati incontro ad una nuova serataccia, una delle più grandi umiliazioni dell’era De Laurentiis e forse dell’intera storia del club, quella contro il Frosinone in Coppa Italia.

Il clamoroso 0-4 con cui i ciociari hanno espugnato il ‘Maradona’, regalandosi il pass ai quarti di finale, fa segnare un punto bassissimo per tutto l’ambiente. Un qualcosa che sarebbe stato difficile immaginare anche alla luce dell’ampio turnover attuato da Mazzarri a inizio gara, con quasi tutte seconde linee in campo. Anche se, paradossalmente, fino all’ingresso dei cosiddetti ‘titolari’ il Napoli era parso pienamente in partita e stava addirittura provando a vincerla. Poi, il crollo improvviso ed eclatante, dopo il gol subito a metà ripresa da Barrenechea.

Il Napoli si è letteralmente sciolto, ‘tradito’ anche da giocatori notoriamente affidabili come Di Lorenzo, autore senza dubbio della sua peggior prova in maglia azzurra. Impalpabili anche gli ingressi dei vari Osimhen, Kvaratskhelia, Politano, Lobotka.

Una disfatta totale che a questo punto apre interrogativi inquietanti sul prosieguo della stagione dei partenopei, che pure, in una annata in cui sono già fuori dalla lotta scudetto, avrebbero dovuto approcciare le coppe con uno spirito diverso. Inevitabilmente, la reazione dell’ambiente è stata furibonda, con fischi e cori di contestazione al fischio finale, ma non soltanto.

Napoli nella bufera: da Mazzarri a De Laurentiis, tutti sotto accusa

Sui social, la piazza si è scatenata con messaggi polemici nei confronti praticamente di tutti i protagonisti. Sotto tiro anche Walter Mazzarri, a cui fin qui erano state concesse, a giusta ragione, diverse attenuanti. Ma non si salva praticamente nessuno.

Allenatore nel mirino, così come la dirigenza, a cominciare dal presidente De Laurentiis per i gravi errori commessi nel post scudetto. Anche i giocatori non vengono risparmiati. Ecco alcuni commenti su ‘X’, che restituiscono un termometro adeguato della situazione: “Devono vergognarsi tutti”, “De Laurentiis ha sputato nel piatto in cui ha mangiato, ecco cosa succede: vattene”, “Tutto distrutto in pochi mesi, che disastro”, “Mazzarri non è un allenatore da tempo”, “Via l’allenatore e tutta la dirigenza”, “Tutti colpevoli, da De Laurentiis a Zerbin”, “Ora iniziano anche le colpe di Mazzarri”, “Quando preferisci Mazzarri a Tudor, ecco il risultato”, “Via tutti, a questo punto sono tutti responsabili”.